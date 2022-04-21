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Місячний календар на травень 2022: коли повня

21.04.2022

Місяць впливає на припливи і відпливи, клімат Землі та біосферу загалом. Давно люди вже вірять у те, що має він вплив і на людський організм ― на здоров’я та навіть поведінку. Щоб краще розуміти, чого чекати в травні, варто почитати місячний календар на травень 2022 року.

Місячний календар на травень 2022: молодик і повня у травні 2022

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Дати молодика і повні у травні 2022 року

  • Дата молодика у травні 2022 року ― 30 травня о 14:30.
  • Дата повні у травні 2022 року ― 16 травня о 07:14.

Фази Місяця за числами у травні 2022 року

  • 1―15 травня ― зростаючий Місяць.
  • 16 травня о 07:14 ― повня.
  • 17―29 травня ― спадний Місяць.
  • 30 травня о 14:30 ― молодик.
  • 31 травня ― зростаючий Місяць.

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