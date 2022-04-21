Чистий четвер 2022: прикмети та звичаї

Чистий четвер цього року припадає на 21 квітня. Що прийнято робити в цей день Страсного тижня і про що він може розповісти? Дізнайтеся в нашому матеріалі!

Більше на тему: Що покласти у великодній кошик

Назва свята говорить сама за себе, цього дня наші предки очищалися фізично і духовно. Вважалося, що купання до сходу сонця змиває всі гріхи, позбавляє від тривоги і страху, зцілює і зміцнює здоров’я.

Після очищення тіла всією сім’єю відправлялися до храму, аби сповідатися і причаститися. Також у Чистий четвер допомагали нужденним.

Повернувшись з церкви, кожна господиня бралася за генеральне прибирання, очищення будинку від непотрібних речей, прання і підготування до світлого Великодня 2022. Саме у четвер фарбувалися яйця, пеклися пироги, готувалися паски та інші святкові частування. Варто зазначити, що всі дії повинні супроводжувати добрі помисли.

Більше на тему: Обряди на Чистий четвер 2022

Великий Чистий четвер супроводжують і народні прикмети:

Якщо прибрати цього дня, можна відшукати те, що давно шукали. Якщо ж залишити будинок неприбраним — нічого хорошого від майбутнього року чекати не варто.

нічого хорошого від майбутнього року чекати не варто. Вважалося, що якщо тричі перерахувати всі гроші в будинку, в сім’ї пануватиме добробут.

Хороша і сонячна погода в Чистий четвер каже про теплий залишок весни, похмурий день передрікає холоди і вогкість до літа.

Народні повір’я забороняють цього дня давати що-небудь у борг, адже разом із цим віддається щастя і достаток.

Світлого і гарного вам Чистого четверга 2022!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.