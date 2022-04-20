Прості рецепти пасхальних пасок покроково

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Великдень 2022: 5 рецептів пасок від Євгена Клопотенка

20.04.2022

Готуєтеся до Великодня? Якщо цьогоріч ви вирішили спекти паску самостійно, у нашій добірці знайдете докладну інформацію, як зробити її вдома. Йдеться не лише про рецепти, а й про корисні пояснення підготовки тіста, дріжджів та опари, а також покрокові інструкції з випікання. Словом, вам відкриється справжня азбука пасхального хліба від А до Я від переможця шоу «МастерШеф»-5 Євгена Клопотенка.

Дріжджова класична паска

Інгредієнти

  • 750―800 г пшеничного борошна
  • 220 мл теплого молока 2,5%
  • 25 г живих дріжджів
  • 1 яйце
  • 1 жовток
  • 2 ст. л. сметани 20%
  • 225 г цукру + 1 ст. л. для опари
  • 10 г ванільного цукру
  • 1 апельсин (сік та цедра)
  • 100 г м’якого масла 82,5%
  • 2 ст. л. соняшникової олії
  • 25 мл коньяку/віскі/рому
  • 100 г ізюму/цукатів
  • 200 г цукрової пудри
  • дрібка солі
  • декоративна посипка (опціонально)

Спосіб приготування

  1. Заздалегідь масло дістаньте з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Родзинки добре помийте, викладіть на паперовий рушник і промокніть ―  вони мають бути повністю сухими. 
  2. Приготуйте опару. Нагрійте в сотейнику молоко до 30―35 градусів і покришіть у нього живі дріжджі. Можна використовувати сухі дріжджі, але почитайте інформацію про пропорції на етикетці. Добре перемішайте до розчинення. Краще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок. Додайте 1 ст. л. цукру і ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Опара повинна збільшитися вдвічі. 
  3. Додайте в опару одне яйце та один жовток, всипте цукор, ванільний цукор та дрібку солі.
  4. Додайте розм’якшене масло і сметану. Добре перемішайте все вінчиком. Можете використовувати кухонну машину з насадкою «вінчик» на середніх обертах.
  5. Натріть апельсинову цедру на дрібній терці, не торкаючись білої частини, і додайте до суміші з опарою.
  6. Вичавіть сік половини апельсина і додайте в опару. Другу половину апельсина відкладіть ― вам знадобиться сік для апельсинової глазурі.
  7. Добре перемішайте вінчиком, щоб сік та цедра рівномірно розподілилися.
  8. Додайте борошно і розмішайте тісто лопаткою до однорідності. Кількість борошна залежить від того, якого розміру ви використовували яйця. Для випікання ми завжди беремо з позначкою С1.
  9. За бажанням додайте до тіста міцний алкоголь: коньяк, ром або віскі, ― це надасть особливого аромату.
  10. Вимісіть м’яке тісто ― не менше 10 хвилин, так воно буде одноріднішим. Можете користуватися кухонною машиною з насадкою «гак». Тісто не повинне липнути до рук. Сформуйте з нього кулю і викладіть у велику глибоку миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину. Тісто має збільшитися в об’ємі в 2―3 рази. Обімніть його і знову сформуйте кулю. Ще раз залиште на 40 хвилин, щоб отримати пухкі та легкі паски.
  11. Потім знову обмніть тісто і додайте  в нього родзинки. Робіть це так, щоб їх не було на поверхні тіста і вони не пригоріли під час випікання. 
  12. Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об’єму. Якщо ви використовуєте металеві форми, застеліть дно пергаментом, а потім змастіть його і стінки вершковим маслом. Залиште в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. 
  13. Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 20―35 хвилин, залежно від розміру форм. Використовуйте режим конвекції або верхнього та нижнього нагрівання. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою.
  14. Готові паски повністю остудіть і прикрасьте апельсиновою глазур’ю. Для цього в сотейник всипте 200 г цукрової пудри, додайте сік половини апельсина і добре перемішайте. Цукрову масу, що вийшла, нанесіть на паски і прикрасьте декоративною посипкою.

Великодній хліб за маминим рецептом

Інгредієнти

На 3―5 штук залежно від розміру форм:

  • 1,5 кг пшеничного борошна
  • 750 г цукру
  • 330 мл молока щонайменше 2,5% жирності
  • 500 г вершкового масла (+ для змащування форм)
  • 7 яєць
  • 100 г «живих» дріжджів
  • 100 мл теплої води
  • ізюм (за смаком)
  • 50 г цукатів з буряка та моркви
  • 30 г ванільного цукру
  • половина апельсина (цедра)
  • кілька крапель ромової есенції

Спосіб приготування

  1. Заздалегідь із холодильника дістаньте масло, щоб воно розм’якло. Родзинки добре помийте і обсушіть паперовим рушником. 
  2. Приготуйте опару. Візьміть глибоку миску, влийте теплу воду, додайте живі дріжджі і 2 ст. л. борошна. Добре перемішайте, щоб дріжджі розчинилися. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 30 хвилин. За бажанням використовуйте сухі дріжджі, але самі порахуйте, в якій пропорції додавати.

3.. Візьміть 7 яєць, відокремте білки від жовтків. Ми завжди використовуємо з позначкою С1 вагою 55―64 г. Якщо у вас поменше, беріть 8―9 штук. Жовтки влийте в чашу кухонної машини, додайте розм’якшене масло і всипте цукор. Збийте до одержання однорідної маси. Цукор може не весь розчинитись на цьому етапі, але це нормально.

  1. Коли опара підніметься, додайте до неї масляну суміш і всипте борошно, що залишилося. Почніть вливати молоко невеликими порціями. Замішуйте тісто, воно має вийти досить крутим. Робіть це руками чи використовуйте насадку кухонної машини «гак».
  2. Збийте білки в пишну піну та введіть у тісто. Накрийте ємність рушником і залиште в теплому місці на 60 хвилин, щоб воно піднялося.
  3. Додайте кілька крапель ромової есенції, натерту на дрібній тертці цедру половини апельсина, ванільний цукор, родзинки і цукати з овочів. Добре вимісіть тісто. Що довше ви його місите, то краще. Воно має стати пружним і не липнути до рук.
  4. Тісто розділіть на порції і розкладіть у форми, займаючи 1/3 об’єму. Важливо, щоб ізюму та цукатів не було зверху, бо вони пригорять. Якщо у вас металеві форми, змастіть їх розм’якшеним вершковим маслом. Паперові не потрібно змащувати. Накрийте рушником і залиште на 30 хвилин. 
  5. Випікайте до готовності за температури 170 градусів, поки верхівки не стануть насиченого золотистого кольору, в режимі конвекції або верхнього і нижнього нагріву. Час залежатиме від розмірів форм. Готовність ще перевіряйте дерев’яною шпажкою. 9. Дістаньте хліб із духовки і дайте трохи охолонути у формі, якщо використовували металеві, а потім вийміть.

Прості рецепти пасхальних пасок покроково

Паска а-ля італійський панетоне

Інгредієнти

На 2 паски діаметром приблизно 15 см:

  • 600 г борошна
  • 1 пакет швидкодіючих дріжджів
  • 150 г цукру (для більш солодкої паски додайте ще 50―70 г цукру)
  • ½ ч. л. солі
  • 120 мл натурального йогурту
  • 220 мл теплої води
  • 50 г вершкового масла
  • 1 ст. л. маку (зерна)
  • 2 жовтки (+1 для змащування паски)
  • 100 г ізюму
  • 10 г ванільного цукру
  • 1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона)
  • 1 ст. л. молока

Для глазурі:

  • 100 г цукрової пудри (і ще трохи для родзинок)
  • 1―2 ст. л. лимонного соку
  • 1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона)

Спосіб приготування

  1. Просійте борошно через сито. Дістаньте яйця, вершкове масло та йогурт із холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Родзинки помийте і висушіть на паперовому рушнику.
  2. У невеликій ємності змішайте дріжджі і теплу воду, ванільний цукор і половину звичайного цукру (75 г). Накрийте кухонним рушником та залиште на 20 хвилин, щоб дріжджі активізувалися.
  3. У мисці змішайте 2 яєчні жовтки з цукром, що залишився (75 г), йогурт, розм’якшене масло і сіль. Додайте 1 ст. л. тонко натертої апельсинової цедри та 1 ст. л. маку. Добре перемішайте лопаткою чи вінчиком  до отримання однорідної маси.
  4. Додайте в суміш дріжджі, акуратно перемішайте і починайте додавати борошно невеликими порціями. Ви можете використовувати міксер або кухонний комбайн із насадками для замішування тіста. Готове тісто викладіть у велику миску, змащену рафінованою олією. Накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів приблизно на годину-півтори. За цей час тісто має значно збільшитись в об’ємі.
  5. Висушений ізюм змішайте з невеликою кількістю цукрової пудри. Цей нехитрий прийом необхідний для того, щоб суміш рівномірно розподілилася по всьому тісту. Почніть акуратно розминати тісто, додаючи до нього родзинки. 
  6. Розділіть тісто на кількість частин, яка відповідає вашим формам для випічки. Головне, що ви повинні пам’ятати: форми потрібно заповнювати лише на третину. Розкладіть тісто, накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів на годину-півтори. За цей час тісто має піднятися до краю форми. 
  7. Змастіть верхівки сумішшю одного жовтка та 1 ст. л. молока. Стежте, щоб родзинки не були на поверхні паски, бо вони можуть пригоріти.
  8. Духовку розігрійте до 180 градусів. Режим верхнього та нижнього нагріву. Встановіть форми з пасками на середній рівень духовки та випікайте протягом 30―45 хвилин, залежно від параметрів духовки та розміру форми. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.
  9. Готові паски дістаньте з духовки. Поки вони охолоджуються у формах, зробіть глазур. У сотейнику змішайте 100 г цукрової пудри та 1―2 ст. л. лимонного соку. Змастіть верхівку кожної паски сумішшю і посипте зверху тонкими смужками апельсинової цедри.

Сирна заварна пасха без випікання

Інгредієнти

  • 700 г сиру 9%
  • 350 мл вершків не менше 33% жирності
  • 5 жовтків
  • 150 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 100 г вершкового масла 85,2%
  • 1 лимон (цедра)
  • 50―75 г смаженого мигдалю
  • дрібка солі

Спосіб приготування

  1. Дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм’якшилося. Обов’язково використовуйте вершки високої жирності, тоді їх можна буде збити до стійких піків. Для сирної пасхи нам потрібний досить сухий і жирний сир. Якщо у вас не такий, необхідно його покласти в марлевий мішечок і поставити під прес на ніч, щоб стекла сировартка, і лише потім братися до приготування. 
  2. Для отримання легкої кремової суміші перетріть сир через сито або перебийте блендером.
  3. З’єднайте в мисці жовтки, цукор, ванільний цукор та сіль. Добре перетріть їх вінчиком до білого кольору. Можете користуватися кухонною машиною з відповідною насадкою і зробити це на середніх обертах. Наші паски вийшли помірно солодкими. За бажанням ви можете збільшити або зменшити кількість цукру.
  4. 200 мл вершків прогрійте в сотейнику на невеликому вогні, постійно помішуючи, до появи пари над поверхнею. Якщо у вас є градусник, то до 70 градусів.
  5. Потім перелийте вершки в миску з жовтками і добре перемішайте вінчиком.
  6. Поверніть суміш у сотейник. На маленькому вогні, постійно помішуючи, заваріть суміш до легкого загусання. Має вийти консистенція рідкої сметани.
  7. Додайте заварені жовтки і розм’якшене масло до сирної маси. Добре розмішайте до повного поєднання. На цьому етапі можете додати дрібно натерту цедру одного лимона ― так пасха набуде приємного цитрусового аромату. Натирайте, не торкаючись білої частини цитрусу, інакше вона гірчитиме. Ви також можете використати апельсин.
  8. 150 мл вершків збийте міксером до щільних стійких піків. Робіть це в сухій чистій ємності, бажано металевій або скляній.
  9. Дуже акуратно вмішайте вершки в сирну масу за допомогою силіконової лопатки.
  10. Обсмажений мигдаль порубайте ножем і додайте до маси. Знову перемішайте, щоб горіхи рівномірно розподілилися. Мигдаль можна замінити ізюмом або іншими улюбленими цукатами та горіхами. Якщо він сирий, розкладіть на деко і поставте в духовку на 10 хвилин за 180 градусів. Відтак нехай повністю охолоне.
  11. У форму викладіть марлю, складену в чотири шари. Перекладіть у неї сирну масу. Злегка утрамбуйте і накрийте марлею. Поставте її на тарілку, зверху покладіть ще одну тарілку і встановіть банку з водою на поверхню, щоб вона притисла масу. Поставте в холодильник щонайменше на 6 годин для застигання, краще ― на ніч. Готову сирну пасху прикрасьте.

Шоколадна паска з цукатами

Інгредієнти

Для тіста:

  • 300 г борошна (+ для підсипання)
  • 150 г цукру
  • 30 г живих дріжджів
  • 3 яйця
  • 150 мл теплої води
  • 100 г розм’якшеного вершкового масла (+ для змащування форми)
  • 2 ст. л. темного какао
  • 100 г цукатів

Для глазурі:

  • 2―3 ст. л. лимонного соку
  • 100 г цукрової пудри
  • 2 ст. л. какао

Спосіб приготування

  1. Зробіть опару. Викладіть у миску живі дріжджі і влийте теплу воду. Трохи перемішайте, доки дріжджі не розчиняться. Тоді додайте 2 ст. л. цукру та 4 ст. л. борошна. Обережно перемішайте опару до однорідного стану. Накрийте миску рушником і поставте в тепле місце на 25―30 хвилин, щоб підійшла опара.
  2. Решту борошна просійте у велику миску або чашу комбайна. Всипте какао і цукор, що залишився. Перемішайте сухі інгредієнти лопаткою.
  3. Вбийте до сухих інгредієнтів яйця, додайте масло і опару, що підійшла. Перемішайте тісто до однорідного стану. Якщо вам здається, що воно дуже рідке, додайте ще трохи борошна.
  4. Накрийте рушником і залиште підходити в теплому місці ще на 1 годину.
  5. Через годину змастіть руки олією та обімніть тісто. Додайте цукати і перемішайте, щоб вони рівномірно розподілилися в тісті.
  6. Форму для паски  щедро змастіть розм’якшеним маслом, щоб тісто не прилипало і готову паску можна було легко вийняти. Викладіть тісто, воно має займати не більше третини форми. Накрийте форму рушником і залишити в теплому місці на 35―40 хвилин. 
  7. Тим часом увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів. Коли тісто підійде, поставте в духовку і випікайте 25―40 хвилин, залежно від розміру форми. Якщо скоринка надміру підрум’яниться, накрийте паску фольгою зверху, щоб не підгорала.
  8. Дістаньте готову паску з духовки і залиште трохи охолонути у формі. 
  9. Тим часом приготуйте шоколадну глазур. Змішайте в мисці лимонний сік, цукрову пудру і какао. Ретельно перемішайте вінчиком. Якщо глазур вийшла занадто густою, додайте ще трохи лимонного соку.
  10. Охололу паску дістаньте з форми і покрийте зверху блискучою шоколадною глазур’ю. Прикрасьте часточками цукатів, горіхами або іншими інгредієнтами до смаку.

Більше на тему: Паска: рецепт від Анастасії Кобиляцької

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