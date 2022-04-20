Прості рецепти пасхальних пасок покроково

Готуєтеся до Великодня? Якщо цьогоріч ви вирішили спекти паску самостійно, у нашій добірці знайдете докладну інформацію, як зробити її вдома. Йдеться не лише про рецепти, а й про корисні пояснення підготовки тіста, дріжджів та опари, а також покрокові інструкції з випікання. Словом, вам відкриється справжня азбука пасхального хліба від А до Я від переможця шоу «МастерШеф»-5 Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

Спосіб приготування

Заздалегідь масло дістаньте з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Родзинки добре помийте, викладіть на паперовий рушник і промокніть ― вони мають бути повністю сухими.

Приготуйте опару. Нагрійте в сотейнику молоко до 30―35 градусів і покришіть у нього живі дріжджі. Можна використовувати сухі дріжджі, але почитайте інформацію про пропорції на етикетці. Добре перемішайте до розчинення. Краще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок. Додайте 1 ст. л. цукру і ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Опара повинна збільшитися вдвічі.

Додайте в опару одне яйце та один жовток, всипте цукор, ванільний цукор та дрібку солі.

Додайте розм’якшене масло і сметану. Добре перемішайте все вінчиком. Можете використовувати кухонну машину з насадкою «вінчик» на середніх обертах.

Натріть апельсинову цедру на дрібній терці, не торкаючись білої частини, і додайте до суміші з опарою.

Вичавіть сік половини апельсина і додайте в опару. Другу половину апельсина відкладіть ― вам знадобиться сік для апельсинової глазурі.

Добре перемішайте вінчиком, щоб сік та цедра рівномірно розподілилися.

Додайте борошно і розмішайте тісто лопаткою до однорідності. Кількість борошна залежить від того, якого розміру ви використовували яйця. Для випікання ми завжди беремо з позначкою С1.

За бажанням додайте до тіста міцний алкоголь: коньяк, ром або віскі, ― це надасть особливого аромату.

Вимісіть м’яке тісто ― не менше 10 хвилин, так воно буде одноріднішим. Можете користуватися кухонною машиною з насадкою «гак». Тісто не повинне липнути до рук. Сформуйте з нього кулю і викладіть у велику глибоку миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину. Тісто має збільшитися в об’ємі в 2―3 рази. Обімніть його і знову сформуйте кулю. Ще раз залиште на 40 хвилин, щоб отримати пухкі та легкі паски.

Потім знову обмніть тісто і додайте в нього родзинки. Робіть це так, щоб їх не було на поверхні тіста і вони не пригоріли під час випікання.

Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об’єму. Якщо ви використовуєте металеві форми, застеліть дно пергаментом, а потім змастіть його і стінки вершковим маслом. Залиште в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми.

Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 20―35 хвилин, залежно від розміру форм. Використовуйте режим конвекції або верхнього та нижнього нагрівання. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою.