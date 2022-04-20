Прості рецепти пасхальних пасок покроково

Великдень 2022: 5 рецептів пасок від Євгена Клопотенка
Готуєтеся до Великодня? Якщо цьогоріч ви вирішили спекти паску самостійно, у нашій добірці знайдете докладну інформацію, як зробити її вдома. Йдеться не лише про рецепти, а й про корисні пояснення підготовки тіста, дріжджів та опари, а також покрокові інструкції з випікання. Словом, вам відкриється справжня азбука пасхального хліба від А до Я від переможця шоу «МастерШеф»-5 Євгена Клопотенка.
Дріжджова класична паска
Інгредієнти
- 750―800 г пшеничного борошна
- 220 мл теплого молока 2,5%
- 25 г живих дріжджів
- 1 яйце
- 1 жовток
- 2 ст. л. сметани 20%
- 225 г цукру + 1 ст. л. для опари
- 10 г ванільного цукру
- 1 апельсин (сік та цедра)
- 100 г м’якого масла 82,5%
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 25 мл коньяку/віскі/рому
- 100 г ізюму/цукатів
- 200 г цукрової пудри
- дрібка солі
- декоративна посипка (опціонально)
Спосіб приготування
- Заздалегідь масло дістаньте з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Родзинки добре помийте, викладіть на паперовий рушник і промокніть ― вони мають бути повністю сухими.
- Приготуйте опару. Нагрійте в сотейнику молоко до 30―35 градусів і покришіть у нього живі дріжджі. Можна використовувати сухі дріжджі, але почитайте інформацію про пропорції на етикетці. Добре перемішайте до розчинення. Краще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок. Додайте 1 ст. л. цукру і ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Опара повинна збільшитися вдвічі.
- Додайте в опару одне яйце та один жовток, всипте цукор, ванільний цукор та дрібку солі.
- Додайте розм’якшене масло і сметану. Добре перемішайте все вінчиком. Можете використовувати кухонну машину з насадкою «вінчик» на середніх обертах.
- Натріть апельсинову цедру на дрібній терці, не торкаючись білої частини, і додайте до суміші з опарою.
- Вичавіть сік половини апельсина і додайте в опару. Другу половину апельсина відкладіть ― вам знадобиться сік для апельсинової глазурі.
- Добре перемішайте вінчиком, щоб сік та цедра рівномірно розподілилися.
- Додайте борошно і розмішайте тісто лопаткою до однорідності. Кількість борошна залежить від того, якого розміру ви використовували яйця. Для випікання ми завжди беремо з позначкою С1.
- За бажанням додайте до тіста міцний алкоголь: коньяк, ром або віскі, ― це надасть особливого аромату.
- Вимісіть м’яке тісто ― не менше 10 хвилин, так воно буде одноріднішим. Можете користуватися кухонною машиною з насадкою «гак». Тісто не повинне липнути до рук. Сформуйте з нього кулю і викладіть у велику глибоку миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину. Тісто має збільшитися в об’ємі в 2―3 рази. Обімніть його і знову сформуйте кулю. Ще раз залиште на 40 хвилин, щоб отримати пухкі та легкі паски.
- Потім знову обмніть тісто і додайте в нього родзинки. Робіть це так, щоб їх не було на поверхні тіста і вони не пригоріли під час випікання.
- Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об’єму. Якщо ви використовуєте металеві форми, застеліть дно пергаментом, а потім змастіть його і стінки вершковим маслом. Залиште в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми.
- Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 20―35 хвилин, залежно від розміру форм. Використовуйте режим конвекції або верхнього та нижнього нагрівання. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою.
- Готові паски повністю остудіть і прикрасьте апельсиновою глазур’ю. Для цього в сотейник всипте 200 г цукрової пудри, додайте сік половини апельсина і добре перемішайте. Цукрову масу, що вийшла, нанесіть на паски і прикрасьте декоративною посипкою.
Великодній хліб за маминим рецептом
Інгредієнти
На 3―5 штук залежно від розміру форм:
- 1,5 кг пшеничного борошна
- 750 г цукру
- 330 мл молока щонайменше 2,5% жирності
- 500 г вершкового масла (+ для змащування форм)
- 7 яєць
- 100 г «живих» дріжджів
- 100 мл теплої води
- ізюм (за смаком)
- 50 г цукатів з буряка та моркви
- 30 г ванільного цукру
- половина апельсина (цедра)
- кілька крапель ромової есенції
Спосіб приготування
- Заздалегідь із холодильника дістаньте масло, щоб воно розм’якло. Родзинки добре помийте і обсушіть паперовим рушником.
- Приготуйте опару. Візьміть глибоку миску, влийте теплу воду, додайте живі дріжджі і 2 ст. л. борошна. Добре перемішайте, щоб дріжджі розчинилися. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 30 хвилин. За бажанням використовуйте сухі дріжджі, але самі порахуйте, в якій пропорції додавати.
3.. Візьміть 7 яєць, відокремте білки від жовтків. Ми завжди використовуємо з позначкою С1 вагою 55―64 г. Якщо у вас поменше, беріть 8―9 штук. Жовтки влийте в чашу кухонної машини, додайте розм’якшене масло і всипте цукор. Збийте до одержання однорідної маси. Цукор може не весь розчинитись на цьому етапі, але це нормально.
- Коли опара підніметься, додайте до неї масляну суміш і всипте борошно, що залишилося. Почніть вливати молоко невеликими порціями. Замішуйте тісто, воно має вийти досить крутим. Робіть це руками чи використовуйте насадку кухонної машини «гак».
- Збийте білки в пишну піну та введіть у тісто. Накрийте ємність рушником і залиште в теплому місці на 60 хвилин, щоб воно піднялося.
- Додайте кілька крапель ромової есенції, натерту на дрібній тертці цедру половини апельсина, ванільний цукор, родзинки і цукати з овочів. Добре вимісіть тісто. Що довше ви його місите, то краще. Воно має стати пружним і не липнути до рук.
- Тісто розділіть на порції і розкладіть у форми, займаючи 1/3 об’єму. Важливо, щоб ізюму та цукатів не було зверху, бо вони пригорять. Якщо у вас металеві форми, змастіть їх розм’якшеним вершковим маслом. Паперові не потрібно змащувати. Накрийте рушником і залиште на 30 хвилин.
- Випікайте до готовності за температури 170 градусів, поки верхівки не стануть насиченого золотистого кольору, в режимі конвекції або верхнього і нижнього нагріву. Час залежатиме від розмірів форм. Готовність ще перевіряйте дерев’яною шпажкою. 9. Дістаньте хліб із духовки і дайте трохи охолонути у формі, якщо використовували металеві, а потім вийміть.
Паска а-ля італійський панетоне
Інгредієнти
На 2 паски діаметром приблизно 15 см:
- 600 г борошна
- 1 пакет швидкодіючих дріжджів
- 150 г цукру (для більш солодкої паски додайте ще 50―70 г цукру)
- ½ ч. л. солі
- 120 мл натурального йогурту
- 220 мл теплої води
- 50 г вершкового масла
- 1 ст. л. маку (зерна)
- 2 жовтки (+1 для змащування паски)
- 100 г ізюму
- 10 г ванільного цукру
- 1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона)
- 1 ст. л. молока
Для глазурі:
- 100 г цукрової пудри (і ще трохи для родзинок)
- 1―2 ст. л. лимонного соку
- 1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона)
Спосіб приготування
- Просійте борошно через сито. Дістаньте яйця, вершкове масло та йогурт із холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Родзинки помийте і висушіть на паперовому рушнику.
- У невеликій ємності змішайте дріжджі і теплу воду, ванільний цукор і половину звичайного цукру (75 г). Накрийте кухонним рушником та залиште на 20 хвилин, щоб дріжджі активізувалися.
- У мисці змішайте 2 яєчні жовтки з цукром, що залишився (75 г), йогурт, розм’якшене масло і сіль. Додайте 1 ст. л. тонко натертої апельсинової цедри та 1 ст. л. маку. Добре перемішайте лопаткою чи вінчиком до отримання однорідної маси.
- Додайте в суміш дріжджі, акуратно перемішайте і починайте додавати борошно невеликими порціями. Ви можете використовувати міксер або кухонний комбайн із насадками для замішування тіста. Готове тісто викладіть у велику миску, змащену рафінованою олією. Накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів приблизно на годину-півтори. За цей час тісто має значно збільшитись в об’ємі.
- Висушений ізюм змішайте з невеликою кількістю цукрової пудри. Цей нехитрий прийом необхідний для того, щоб суміш рівномірно розподілилася по всьому тісту. Почніть акуратно розминати тісто, додаючи до нього родзинки.
- Розділіть тісто на кількість частин, яка відповідає вашим формам для випічки. Головне, що ви повинні пам’ятати: форми потрібно заповнювати лише на третину. Розкладіть тісто, накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів на годину-півтори. За цей час тісто має піднятися до краю форми.
- Змастіть верхівки сумішшю одного жовтка та 1 ст. л. молока. Стежте, щоб родзинки не були на поверхні паски, бо вони можуть пригоріти.
- Духовку розігрійте до 180 градусів. Режим верхнього та нижнього нагріву. Встановіть форми з пасками на середній рівень духовки та випікайте протягом 30―45 хвилин, залежно від параметрів духовки та розміру форми. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.
- Готові паски дістаньте з духовки. Поки вони охолоджуються у формах, зробіть глазур. У сотейнику змішайте 100 г цукрової пудри та 1―2 ст. л. лимонного соку. Змастіть верхівку кожної паски сумішшю і посипте зверху тонкими смужками апельсинової цедри.
Сирна заварна пасха без випікання
Інгредієнти
- 700 г сиру 9%
- 350 мл вершків не менше 33% жирності
- 5 жовтків
- 150 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 100 г вершкового масла 85,2%
- 1 лимон (цедра)
- 50―75 г смаженого мигдалю
- дрібка солі
Спосіб приготування
- Дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм’якшилося. Обов’язково використовуйте вершки високої жирності, тоді їх можна буде збити до стійких піків. Для сирної пасхи нам потрібний досить сухий і жирний сир. Якщо у вас не такий, необхідно його покласти в марлевий мішечок і поставити під прес на ніч, щоб стекла сировартка, і лише потім братися до приготування.
- Для отримання легкої кремової суміші перетріть сир через сито або перебийте блендером.
- З’єднайте в мисці жовтки, цукор, ванільний цукор та сіль. Добре перетріть їх вінчиком до білого кольору. Можете користуватися кухонною машиною з відповідною насадкою і зробити це на середніх обертах. Наші паски вийшли помірно солодкими. За бажанням ви можете збільшити або зменшити кількість цукру.
- 200 мл вершків прогрійте в сотейнику на невеликому вогні, постійно помішуючи, до появи пари над поверхнею. Якщо у вас є градусник, то до 70 градусів.
- Потім перелийте вершки в миску з жовтками і добре перемішайте вінчиком.
- Поверніть суміш у сотейник. На маленькому вогні, постійно помішуючи, заваріть суміш до легкого загусання. Має вийти консистенція рідкої сметани.
- Додайте заварені жовтки і розм’якшене масло до сирної маси. Добре розмішайте до повного поєднання. На цьому етапі можете додати дрібно натерту цедру одного лимона ― так пасха набуде приємного цитрусового аромату. Натирайте, не торкаючись білої частини цитрусу, інакше вона гірчитиме. Ви також можете використати апельсин.
- 150 мл вершків збийте міксером до щільних стійких піків. Робіть це в сухій чистій ємності, бажано металевій або скляній.
- Дуже акуратно вмішайте вершки в сирну масу за допомогою силіконової лопатки.
- Обсмажений мигдаль порубайте ножем і додайте до маси. Знову перемішайте, щоб горіхи рівномірно розподілилися. Мигдаль можна замінити ізюмом або іншими улюбленими цукатами та горіхами. Якщо він сирий, розкладіть на деко і поставте в духовку на 10 хвилин за 180 градусів. Відтак нехай повністю охолоне.
- У форму викладіть марлю, складену в чотири шари. Перекладіть у неї сирну масу. Злегка утрамбуйте і накрийте марлею. Поставте її на тарілку, зверху покладіть ще одну тарілку і встановіть банку з водою на поверхню, щоб вона притисла масу. Поставте в холодильник щонайменше на 6 годин для застигання, краще ― на ніч. Готову сирну пасху прикрасьте.
Шоколадна паска з цукатами
Інгредієнти
Для тіста:
- 300 г борошна (+ для підсипання)
- 150 г цукру
- 30 г живих дріжджів
- 3 яйця
- 150 мл теплої води
- 100 г розм’якшеного вершкового масла (+ для змащування форми)
- 2 ст. л. темного какао
- 100 г цукатів
Для глазурі:
- 2―3 ст. л. лимонного соку
- 100 г цукрової пудри
- 2 ст. л. какао
Спосіб приготування
- Зробіть опару. Викладіть у миску живі дріжджі і влийте теплу воду. Трохи перемішайте, доки дріжджі не розчиняться. Тоді додайте 2 ст. л. цукру та 4 ст. л. борошна. Обережно перемішайте опару до однорідного стану. Накрийте миску рушником і поставте в тепле місце на 25―30 хвилин, щоб підійшла опара.
- Решту борошна просійте у велику миску або чашу комбайна. Всипте какао і цукор, що залишився. Перемішайте сухі інгредієнти лопаткою.
- Вбийте до сухих інгредієнтів яйця, додайте масло і опару, що підійшла. Перемішайте тісто до однорідного стану. Якщо вам здається, що воно дуже рідке, додайте ще трохи борошна.
- Накрийте рушником і залиште підходити в теплому місці ще на 1 годину.
- Через годину змастіть руки олією та обімніть тісто. Додайте цукати і перемішайте, щоб вони рівномірно розподілилися в тісті.
- Форму для паски щедро змастіть розм’якшеним маслом, щоб тісто не прилипало і готову паску можна було легко вийняти. Викладіть тісто, воно має займати не більше третини форми. Накрийте форму рушником і залишити в теплому місці на 35―40 хвилин.
- Тим часом увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів. Коли тісто підійде, поставте в духовку і випікайте 25―40 хвилин, залежно від розміру форми. Якщо скоринка надміру підрум’яниться, накрийте паску фольгою зверху, щоб не підгорала.
- Дістаньте готову паску з духовки і залиште трохи охолонути у формі.
- Тим часом приготуйте шоколадну глазур. Змішайте в мисці лимонний сік, цукрову пудру і какао. Ретельно перемішайте вінчиком. Якщо глазур вийшла занадто густою, додайте ще трохи лимонного соку.
- Охололу паску дістаньте з форми і покрийте зверху блискучою шоколадною глазур’ю. Прикрасьте часточками цукатів, горіхами або іншими інгредієнтами до смаку.
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