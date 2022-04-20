Учасники Євробачення подякували українським волонтерам

У міжнародний День вдячності волонтерам (20 квітня) учасники та переможці пісенного конкурсу Євробачення різних років звернулися до волонтерів в Україні та світі зі словами солідарності та підтримки.

За ініціативи київської волонтерської організації «Ukraine Alive 2022» cвої відеозвернення записали артисти Емелі де Форест (переможниця Євробачення-2013, Данія), Ельдар Гасімов (переможець Євробачення-2011, Азербайджан), співак wrs (представник Румунії на Євробаченні-2022), Єва Засімаускайте (представниця Литви на Євробаченні-2018), Софія Ніжарадзе (представниця Грузії на Євробаченні-2010), Ральфс Ейландс (представник Латвії на Євробаченні-2013), Лідія Ісак (представниця Молдови на Євробаченні-2016), Марцин Мрозинський (представник Польщі на Євробаченні-2010), Гера Б’єрк (представниця Ісландії на Євробаченні-2010), гурт NaviBand (представники Білорусі на Євробаченні-2017).

Фактично артисти започаткували міжнародну онлайн-естафету #ThePowerOfHopeUkraine. Усі ці музиканти ведуть інформаційну діяльність на підтримку України у своїх соцмережах.

«Українські волонтери! Захоплюємося вами! Ви нам показали, що таке відвага! Ви робите велику справу! Ми з Україною! Слава Україні! Героям Слава!» — ці та інші фрази лунають у відео до міжнародного Дня вдячності волонтерам від артистів Євробачення різними мовами.

«Мета ініціативи — привертати увагу світу до українських локальних волонтерських організацій і вкорте нагадати про Україну. Громадяни Європи мають знати не лише про великі фонди, а й про щоденні подвиги окремих волонтерів. Також пропонуємо всім волонтерам України додавати хештег #ThePowerOfHopeUkraine до своїх фото- та відеозвітів у соцмережах!» — зазначає про онлайн-естафету представник «Ukraine Alive 2022», український музичний продюсер і волонтер Влад Дарвін.

«Серед учасників Євробачення є багато виконавців, які справді допомагають українським переселенцям, перераховують кошти в українські благодійні фонди, інформують своїх підписників про ситуацію в Україні! Якщо їх зусилля об’єднувати, ми можемо залучати на сторону України ще більше допомоги!» — зазначає співорганізатор акції, міжнародний журналіст Володимир Бірюков.

«Цей онлайн-марафон буде тривати і надалі. Ми будемо долучати до нього музикантів, спортсменів та громадських діячів з різних країн! Менеджери публічних людей та медійники, маємо робити максимум для того, щоб Україна залишалася на порядку денному усіх світових ЗМІ», — наголошує координаторка акції #ThePowerOfHopeUkraine, керівниця агенції «Master Management 360» Яна Прядко.



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