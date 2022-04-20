Великдень 2022: паска – рецепт паски

Паска: рецепт від Олександра Білодіда
20.04.2022
Олександр Білодід ― учасник шоу «МастерШеф. Битва сезонів» поділився рецептом неймовірно красивої та смачної паски. Подробиці ― далі в матеріалі.
Інгредієнти:
Для опари
- Борошно ― 150 г
- Молоко ― 250 г
- Дріжджі ― 25 г
- Цукор ― 25 г
Для тіста
- Борошно ― 400 г
- Солод ― 1 ч. л.
- Сіль ― щіпка
- Цукор ― 200 г
- Масло ― 100 г
- Яйце куряче ― 1 шт
- Жовток ― 4 шт
- Цукати домашні ― 180 г
- Горіх волоський ― 100 г
Для цукатів
- Апельсин ― 1 шт (приблизно 230 г)
- Цукор ― 50 г
Для глазурі
- Білок ― 2 шт
- Цукрова пудра ― 200 г
Приготування цукатів (краще приготувати заздалегідь)
- Покладіть апельсин у сотейник і залийте холодною водою.
- Накрийте кришкою і поставте на сильний вогонь, доки не закипить. Зменшіть вогонь і варіть 25 хв.
- Злийте воду і дайте добре охолонути.
- Наріжте апельсин із м’якоттю на дрібні кубики (0,5х0,5).
- Помістіть нарізаний апельсин у сотейник, додайте цукор і варіть на середньому вогні приблизно 10 хв., поки цукати не вберуть усю рідину і не стануть в’язкими.
Приготування опари
- Розведіть дріжджі в теплому молоці.
- Додайте борошно і добре перемішайте, а потім додайте цукор.
- Накрийте опару рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на годину. За цей час опара повинна збільшитися в об’ємі і трохи осісти.
Приготування тіста
- Розітріть жовтки, солод і цукор, але не збивайте.
- Розтопіть масло.
- В опару додайте борошно і половину яєчної суміші. Місіть, поки не з’єднаються всі інгредієнти. Додайте яєчну суміш, що залишилася, а потім вимішуйте до повного з’єднання.
- Потім у три прийоми додайте масло, щоразу вимішуючи до повного вбирання масла.
- Вимішуйте тісто, поки воно не стане гладеньким та еластичним. Тісто злегка прилипатиме до рук.
- Додайте цукати і дрібно порубані горіхи та кілька разів обімніть, щоб добре розподілилися по тісту.
- Залиште тісто підходити на 1,5 години. Через 45 хв. злегка осадіть тісто.
- Через 1,5 години обімніть тісто і розподіліть по формах.
- Залиште тісто у формах на годину.
- Випікайте паски в розігрітій до 200 градусів духовці. Якщо у вас невеликі паски (150 г), то це займе приблизно 30 хв., а кілограмова паска випікається приблизно 1 годину 10 хв.
- Якщо ви випікаєте велику паску, то через 25―30 хв. краще накрити її фольгою, щоб не пригоріла маківка.
Глазур
- Змішайте білки із цукровою пудрою і збийте міксером, доки суміш не стане блискучого білого кольору.
- Змастіть глазур’ю ще теплі паски.
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