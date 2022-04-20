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Паска: рецепт від Олександра Білодіда

20.04.2022

Олександр Білодід ― учасник шоу «МастерШеф. Битва сезонів» поділився рецептом неймовірно красивої та смачної паски. Подробиці ― далі в матеріалі.

Великдень 2022: паска – рецепт паски

Інгредієнти:

Для опари

  • Борошно ― 150 г
  • Молоко ― 250 г
  • Дріжджі ― 25 г
  • Цукор ― 25 г

Для тіста

  • Борошно ― 400 г
  • Солод ― 1 ч. л.
  • Сіль ― щіпка
  • Цукор ― 200 г
  • Масло ― 100 г
  • Яйце куряче ― 1 шт
  • Жовток ― 4 шт
  • Цукати домашні ― 180 г
  • Горіх волоський ― 100 г

Для цукатів

  • Апельсин ― 1 шт (приблизно 230 г)
  • Цукор ― 50 г

Для глазурі

  • Білок ― 2 шт
  • Цукрова пудра ― 200 г

Приготування цукатів (краще приготувати заздалегідь)

  1. Покладіть апельсин у сотейник і залийте холодною водою.
  2. Накрийте кришкою і поставте на сильний вогонь, доки не закипить. Зменшіть вогонь і варіть 25 хв.
  3. Злийте воду і дайте добре охолонути.
  4. Наріжте апельсин із м’якоттю на дрібні кубики (0,5х0,5).
  5. Помістіть нарізаний апельсин у сотейник, додайте цукор і варіть на середньому вогні приблизно 10 хв., поки цукати не вберуть усю рідину і не стануть в’язкими.

Приготування опари

  1. Розведіть дріжджі в теплому молоці.
  2. Додайте борошно і добре перемішайте, а потім додайте цукор.
  3. Накрийте опару рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на годину. За цей час опара повинна збільшитися в об’ємі і трохи осісти.

Приготування тіста

  1. Розітріть жовтки, солод і цукор, але не збивайте.
  2. Розтопіть масло.
  3. В опару додайте борошно і половину яєчної суміші. Місіть, поки не з’єднаються всі інгредієнти. Додайте яєчну суміш, що залишилася, а потім вимішуйте до повного з’єднання.
  4. Потім у три прийоми додайте масло, щоразу вимішуючи до повного вбирання масла.
  5. Вимішуйте тісто, поки воно не стане гладеньким та еластичним. Тісто злегка прилипатиме до рук.
  6. Додайте цукати і дрібно порубані горіхи та кілька разів обімніть, щоб добре розподілилися по тісту.
  7. Залиште тісто підходити на 1,5 години. Через 45 хв. злегка осадіть тісто.
  8. Через 1,5 години обімніть тісто і розподіліть по формах.
  9. Залиште тісто у формах на годину.
  10. Випікайте паски в розігрітій до 200 градусів духовці. Якщо у вас невеликі паски (150 г), то це займе приблизно 30 хв., а кілограмова паска випікається приблизно 1 годину 10 хв.
  11. Якщо ви випікаєте велику паску, то через 25―30 хв. краще накрити її фольгою, щоб не пригоріла маківка.

Глазур

  1. Змішайте білки із цукровою пудрою і збийте міксером, доки суміш не стане блискучого білого кольору.
  2. Змастіть глазур’ю ще теплі паски.

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