Великдень 2022: паска – рецепт паски

Олександр Білодід ― учасник шоу «МастерШеф. Битва сезонів» поділився рецептом неймовірно красивої та смачної паски. Подробиці ― далі в матеріалі.

Для опари

Для тіста

Для цукатів

Для глазурі

Приготування цукатів (краще приготувати заздалегідь)

Помістіть нарізаний апельсин у сотейник, додайте цукор і варіть на середньому вогні приблизно 10 хв., поки цукати не вберуть усю рідину і не стануть в’язкими.

Злийте воду і дайте добре охолонути.

Накрийте кришкою і поставте на сильний вогонь, доки не закипить. Зменшіть вогонь і варіть 25 хв.

Покладіть апельсин у сотейник і залийте холодною водою.

Приготування опари

Накрийте опару рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на годину. За цей час опара повинна збільшитися в об’ємі і трохи осісти.

Додайте борошно і добре перемішайте, а потім додайте цукор.

Приготування тіста

Розітріть жовтки, солод і цукор, але не збивайте.

Розтопіть масло.

В опару додайте борошно і половину яєчної суміші. Місіть, поки не з’єднаються всі інгредієнти. Додайте яєчну суміш, що залишилася, а потім вимішуйте до повного з’єднання.

Потім у три прийоми додайте масло, щоразу вимішуючи до повного вбирання масла.

Вимішуйте тісто, поки воно не стане гладеньким та еластичним. Тісто злегка прилипатиме до рук.

Додайте цукати і дрібно порубані горіхи та кілька разів обімніть, щоб добре розподілилися по тісту.

Залиште тісто підходити на 1,5 години. Через 45 хв. злегка осадіть тісто.

Через 1,5 години обімніть тісто і розподіліть по формах.

Залиште тісто у формах на годину.

Випікайте паски в розігрітій до 200 градусів духовці. Якщо у вас невеликі паски (150 г), то це займе приблизно 30 хв., а кілограмова паска випікається приблизно 1 годину 10 хв.