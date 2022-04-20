Антону Птушкіну заборонили в’їзд до росії на 50 років

Українському тревел-блогеру Антонові Птушкіну заборонили в’їзд до росії на 50 років. Причиною цього стала його «антивоєнна позиція» та осуд повномасштабного нападу рф на Україну. Подробиці ― далі.

З першого дня повномасштабного вторгнення росії на територію України Антон Птушкін висловлювався проти війни і критикував кремлівське керівництво. Результатом цього стала заборона на в’їзд. Так, з 16 квітня 2022 року Антон Птушкін більше не може в’їжджати на територію рф. Заборона триватиме до 2072 року. А це означає, що тревел-блогер зможе відвідати росію лише у віці 87 років.

Сам Антон Птушкін коротко та з іронією прокоментував цю ситуацію.

«Коротше, випуску про Поволжя не буде», ― написав блогер на своїй сторінці в Twitter.

Короче, выпуска про Поволжье не будет. — Anton Ptushkin (@ptuxerman) April 20, 2022

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