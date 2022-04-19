Таке частування на Великдень-2022 є також традиційним. Приготувати шоколадні яйця непросто, проте ви навчитеся робити справжній витвір кондитерського мистецтва. Детальний рецепт шоколадних пасхальних яєць читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

Цукор – 700 г

Вершкове масло – 125 г

Згущене молоко – 300 г

Мед – 2 ст. л.

Ванілін – 1 ч. л.

Жовтий харчовий барвник – кілька крапель

Гіркий чорний шоколад – 250 г

Приготування:

Розтопити вершкове масло в сотейнику (на повільному вогні). До кипіння не доводьте. В окремій мисочці змішайте мед, згущене молоко, цукор, ваніль, харчовий барвник. В отриману суміш додайте розтоплене масло і перемішайте. Накрийте отриману рідину плівкою, залиште на 4 години. Поламайте шоколад на дрібні шматочки і розтопіть на водяній бані. З медової маси зробіть цукерки у вигляді яєць. Потім покрийте їх глазур’ю. Кожне яйце необхідно насадити на виделку і помістити у шоколад. Викладіть наші особливі пасхальні яйця на папір для випічки, щоб шоколад на них повністю застиг.

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