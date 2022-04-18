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Хроніки війни: Втрати російських військ в Україні станом на 18 квітня 2022

18.04.2022

Триває п’ятдесят четвертий день повномасштабного вторгнення росії в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 18 квітня – орієнтовно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 18.04.2022

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно становлять / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.04 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ приблизно/ about 20600 осіб ліквідовано / persons were liquidated 
  • танків / tanks ‒ 790 од. 
  • бойових броньованих машин / APV  ‒ 2041 од. 
  • артилерійських систем / artillery systems – 381 од. 
  • РСЗВ / MLRS ‒ 130 од. 
  • засобів ППО / аnti-aircraft warfare systems ‒ 67 од.
  • літаків / aircraft – 167 од. 
  • гелікоптерів / helicopters – 147 од. 
  • автомобільної техніки / vehicles ‒ 1487 од.
  • кораблів /катерів / boats / cutters ‒ 8 од.
  • цистерн з ПММ / fuel tanks ‒ 76 од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ‒ 155 од.
  • спеціальної техніки / special equipment ‒ 27 од.
  • пускових установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ‒ 4.

Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 18.04.2022

Дані уточнюються / Data are being updated.

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