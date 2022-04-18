Євген Донець: з командою безкоштовно допомагаємо українцям, які постраждали від російської агресії

Уже пів сотні днів Україна сміливо та впевнено бореться за свою територію і свободу. Наші люди захищають країну на всіх фронтах, згуртувавшись заради спільної мети. #ДобріІсторії на ресурсах СТБ продовжують розповідати про українців, для яких добро ― синонім слова «дія». Один із них ― лікар-хірург вищої категорії Євген Донець, який стоїть на медичному полі бою нашої країни. До війни він допомагав пацієнтам полюбити своє тіло, роблячи пластичні операції. Наразі у Чернівцях він разом із командою надає безкоштовну допомогу українцям із пошкодженнями обличчя або тіла, які постраждали від російської агресії.

«Напередодні війни я повернувся з відпочинку, і в моєї команди були записані пацієнти на операції на кілька наступних місяців. Ми планували працювати… Коли дізнався про повномасштабне вторгнення росії в Україну, я був шокований від розуміння, що все-таки це сталося. Незважаючи на всю “неможливість”. Адже ніхто до кінця не вірив, що 2022 року війна може стати нашою реальністю.

Перші дві моторошні ночі ми з сім’єю провели у бомбосховищі. Наступний тиждень минув у родичів під Києвом, а потім ― дводенна евакуація разом із дітьми на захід України. Мені хотілося убезпечити рідних насамперед. А виїжджаючи зі столиці, допомогли ще перевезти подружжя з інвалідністю до польського кордону.

У минулому я військовий хірург. Перебуваючи на Львівщині, я пропонував свою допомогу регіональному військовому шпиталю. Але там мені сказали, що поки не розуміють, куди мене можна задіяти. Тому ухвалив рішення зі своєю командою приєднатися до роботи клініки “Plast Art” у Чернівцях для надання спеціалізованої висококваліфікованої медичної допомоги. Вдячні керівнику установи Русланові Гуменному, який надав нам можливість для медичного поля бою.

Ми до війни організовували благодійні проєкти для підлітків. Наразі надання допомоги постраждалим під час воєнних дій стало для нас реалізацією волонтерства. З моїм колегою Орестом Панчуком надаємо безкоштовну медичну допомогу українцям із пошкодженнями обличчя або тіла, які постраждали від російської агресії.

Після появи посту в соцмережах до нас одразу звернулося кілька пацієнтів, для яких ми розробили план корекції та лікування ушкоджень. Ми чітко розуміємо, що сьогодні на порядку денному українців стоять питання збереження життя, здоров’я та безпеки. А питання усунення зовнішніх “слідів” війни стане актуальним з часом. І тоді ми надаватимемо цю допомогу в повному обсязі так само безоплатно. Адже зараз ми всі одна велика родина.

Сила нашої Батьківщини – це, безперечно, самі українці! Наша нація – невичерпне джерело духовності, героїзму, людяності, сили духу, стійкості, згуртованості та, хоч як це дивно під час війни, почуття гумору та краси!»

Ще більше добрих історій дивіться з 18 квітня на СТБ у щоденній рубриці дайджесту «Все буде добре» ― «Ми з України» (з понеділка по неділю на початку кожної години).

Більше на тему: Як вберегтися від хімічної зброї ― зарину, хлору, аміаку та фосфору?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.