Сьогодні Вербна неділя перед Великоднем 2022. Привітання з цим святом обов’язково необхідно розіслати всім близьким і знайомим! Ті вірші, які ми підібрали, обов’язково порадують ваших близьких. Шукайте в нашому матеріалі короткі смс-вітання з Вербною неділею. Привітання у віршах – на будь-який смак!

У вербну неділю,

Бажаю вам, без сумніву,

В серці — тепла, доброти,

Ну а в душі — краси.

Нехай все у вас вдається,

Нехай вам любов посміхнеться.

Щастя прийде назавжди,

І не піде ніколи.

Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

Торкнусь тебе легесенько вербою,

Готуйся зустрічати світлу Пасху,

Великдень йде до нас з тобою!

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро свята Пасха!

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

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Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

Торкнусь тебе легесенько вербою,

Готуйся зустрічати світлу Пасху,

Великдень йде до нас з тобою!

Стеліть стежки вербовою лозою,

Та зустрічайте радісно Христа,

Він йде в Єрусалим щоб врятувати наші душі,

Щоб дарувати нам нове життя!

Неділя вербна до нас в гості завітала,

У час коли в зелені шати одіваються ліси,

Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,

Із побажаннями любові та краси!

І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,

Благословить Господь нам неньку Україну,

Щоб ми у радості та щасті довго жили,

Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!

Господь нас всіх благословить сьогодні,

Міцним здоров’ям, морем благ земних,

І гілочки верби мов рушники квітчасті,

Христові тихо стеляться до ніг!

Нехай краса та пахощі верби,

Навіють щастя, кращі сподівання,

До Великодня, тиждень лиш журби,

Прийміть з Вербою щирі привітання!

Розцвіла у всій красі вербова лоза,

Щоби простелити стежку під ноги Христа,

За неділю щоб зустріти свято Великодня,

З вербною неділею вітаю сьогодні!

Закінчився сьогодні строгий піст,

Неділя вербна — славна, мов до Великодня міст,

Ми прославляєм Бога, що іде в Єрусалим перемагати людський гріх,

Нехай лоза вербова стелиться Христу до ніг!

Бий лоза не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоб ви були завжди здорові

Щоб радісно зустріли свято Пасхи!

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

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