Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 16.04.2022

Триває п’ятдесят другий день повномасштабного вторгнення росії в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 16 квітня – орієнтовно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.04 were approximately:

особового складу / personnel ― близько/ about 20100 осіб,

танків / tanks ― 762 од,

бойових броньованих машин / APV ― 1982 од,

артилерійських систем / artillery systems ― 371 од,

РСЗВ / MLRS ― 125 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ― 66 од,

літаків / aircraft ― 163 од,

гелікоптерів / helicopters ― 145 од,

автомобільної техніки / vehicles ― 1458 од,

кораблі /катери / boats / cutters ― 8 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks ― 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ―138.

Спеціальна техніка / special equipment ― 26.

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.