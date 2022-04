Пропаганда путіна роками втручалася в історію та переписувала її під себе, щоб перебрати українську спадщину Київської Русі. Однак ці намагання тривають уже не 30 років і навіть не одне століття. Коли була перша згадка назви «Україна», чому Україну перестали називати «Київська Русь» ― читайте на СТБ.

Перша згадка України

Вперше назву «Україна» для визначення територій Переяславського князівства вжито в Іпатіївському літописі в оповіді про події 1187 року. Варто зазначити, що назви народів ніколи не означали відразу те, що вони означають зараз. Наприклад, «німці» ― це були «німі», усі народи, яких не розуміли, бо вони розмовляли германськими мовами. Deutschland (самоназва Німеччини) означає «місцеві люди». Словом «русь» спершу називали гребців, згодом це була назва дружинно-торговельної корпорації, потім народу, і тільки з часом це стає назвою держави.

Після монгольської навали й захоплення Києва територія сучасної України була розграбована і втратила ключове політичне значення. Центр Русі перемістився до Галицького князівства.

З 13 століття є питання щодо вживання термінів «Русь» та «Україна». Частково через «оксамитову окупацію» Великим Князівством Литовським, частково через соціально-політичні та релігійні процеси в Європі. Хоча в Галицько-Волинському літописі ще згадується «Русь-Україна», а під 1213 роком записано, що князь Данило «забрав Берестій, і Угровськ, і Верещин, і Столп’є, і Комов, і всю Україну».

Україна і Київська Русь

Існує дві теорії походження слова «Україна» та дві позиції щодо використання терміна «Русь». Проросійські вчені, науковці радянських шкіл схиляються до думки про те, що «Україна» утворено від «окраїна». Нібито це земля між західноєвропейськими країнами та кочовим, а потім азійським степом.

Інші вчені, серед яких Б. Д. Грінченко, С. Я. Єрмоленко, В. М. Андрусяк і академік НАНУ Г. П. Півторак вважають, що слово «Україна» має значення, як і Deutschland, ― «моя земля, мій край». Проте донині не змогли дійти згоди.

Росія і Україна ― що з’явилося раніше

Через відмову від використання терміна «Русь» українцями й завдяки наказу Петра Першого 1721 р. про перейменування Московії на «російську імперію» почалося викрадення нашої історії та зв’язку із Київською Руссю. Протягом 300 років росіяни поширювали ідею про меншовартість українців, яких «узагалі не існує». За наказом московських царів відбувалося вилучення рукописів і стародруків з книгозбірень, історичні джерела піддавали нещадному цензуруванню й переписуванню, після чого багато першоджерел безслідно зникли. При цьому назва «Росія» виникла в 1721 р. і була калькою з грецького слова, яким у Візантії позначали Русь (Київську). До цього офіційно країну називали «Московія», «Московське царство».

На європейських картах до 15―16 століття Україна не позначалася «Ukraina», а називалась «Russia Rubra» ― Червона Русь або «Rus» ― Русь, а нинішня росія ― «Moscovia».

З розвитком козаччини у 17 столітті популярності набуває назва «Україна» ― як географічна назва територій, на яких були козаки. У такому значенні термін «Україна» вживається в писаннях київського католицького єпископа Й. Верещинського (кін. 16 ст.), в діяріюшах С. Бєльського 1609 року та Ш. Окольського 1638 року, в листах єпископа й митрополита І. Копинського. Зокрема гетьман Петро Сагайдачний у листах Жиґмонту III 15 лютого 1622 року писав про «Україну, власну, предковічну отчизну нашу», «городи українські», «народ український».

У 1672 р. у Бучацькому договорі польською і турецькою мовами було закріплено назву «Україна» на міжнародному рівні.

У 1648 р. було опубліковано «Загальну карту України» Гійома де Боплана, який до 1638 р. був на службі польського короля і склав для нього карту України. У 1639 р. він уклав рукописну карту «Tabula Geographica Ukrainska» («Українська географічна карта»), яку потім передав Вільгельму Гондіусу, котрий виготовив у 1648 р. «Загальну карту України». Це було перше картографічне закріплення територій України на міжнародному офіційному рівні. Усе було докладно описано «від Трансільванії до Московії».

А в 1710 р. голландський гравер та картограф Абрахам Аллард в Амстердамі видав карту «Sades Belli in POLONIA et in Moscovia…» у видавництві «Covens & Mortier». Напис «Ukraina» на карті займає Правобережжя та Лівобережжя, географічно охоплює територію від Поділля й Галичини до Слобожанщини. Також Галичина і Покуття підписано як Червона Русь, а на півдні позначені козацькі степи.

В актах і документах гетьманів України Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Петра Дорошенка, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика теж використовується назва «Україна».

Проте після укладення Переяславської угоди 1654 року, під час якої московський цар обманув Богдана Хмельницького, починається поступова, але вірна втрата гетьманами впливу на політичній арені.

Затвердження назви «Україна» в 19 і 20 століттях

19 століття ознаменувалося багатьма прогресивними економічними, політичними і культурними процесами. «Весна народів» мала велике значення для українців, які жили на західних територіях. Проте в російській імперії українців ганебно називали «малоросами», забороняли викладання і книгодрукування українською.

Врешті, офіційно назва «Україна» закріпилася з проголошенням Української Народної Республіки (універсали Центральної Ради 1917, 1918 рр., Директорії 1918 р.), Української (Гетьманської) Держави (29 квітня 1918 р.) і Західноукраїнської Народної Республіки (1 листопада 1918 р.). Із захопленням УНР російськими більшовиками Україна знову опинилася в окупації. Під радянською владою вона мала назву Українська Соціалістична Радянська Республіка (з 6 січня 1919 р.), а з 31 січня 1937 р. — Українська Радянська Соціалістична Республіка.

З проголошенням незалежності 1991 року за Українською державою була закріплена назва Україна.

