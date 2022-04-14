Щорічно християни відзначають свято Воскресіння Христового ― Великдень. Це одне з найбільших свят християнського світу. Дата Великодня розраховується за особливим календарем ― пасхалією ― і змінюється щороку. Відповідно щороку змінюються і святкові вихідні. Чи будуть в українців додаткові вихідні на Великдень 2022 року ― читайте в нашому матеріалі.

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У 2022 році православний Великдень випадає на неділю 24 квітня. Згідно з українським законодавством, якщо державне свято (до яких в Україні прирівняно і православний Великдень) припадає на неділю, наступний за ним понеділок оголошується неробочим днем.

Проте у зв’язку з війною, розв’язаною росією на наших теренах, додаткового пасхального вихідного у 2022 році в Україні не буде. Це означає, що вихідні на Великдень 2022 будуть тільки 23 та 24 квітня.

Так, у ст. 6 закону №2136-XI від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» скасовується дія норм статей 67,71-73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні.

Державні свята розраховані на працівників зі стандартними графіками роботи та 5-денним робочим тижнем. А розпорядження про перенесення робочих днів завжди має рекомендаційний характер. Згідно КЗпП, остаточне рішення про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві ухвалює власник або керівник шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

Отже, окремі приватні компанії можуть самі ухвалювати рішення щодо своїх працівників ― чи надавати їм додатковий вихідний.

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