Хочете дізнатися, як приготувати смачні котлети? Тоді швидше читайте наш матеріал! Цей рецепт не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів! Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом неймовірних котлет з індички.

Інгредієнти:

800г філе індичого стегна

90г хліба білого

50г вершків або молока

120 г цибулі ріпчастої

1 яйце

сіль, перець

борошно на підпил

олія для смаження

Спосіб приготування:

Спочатку треба приготувати цибулю. Її потрібно очистити, досить вільно порізати. Підсмажити на слабкому вогні так, щоб цибуля стала прозорою і почала ледь румянитися. До смаженої цибулі додати порізану шматочками м’якоть свіжого або учорашнього білого хліба (за бажанням скоринку можна не класти). Залийте цю суміш вершками або молоком. Зачистіть індичку від шкірки, поріжте шматочками і пропустіть через мілку решітку один раз. Також пропустіть через м’ясорубку хліб з цибулею, перемішайте фарш і ще раз пропускайте крізь мілку решітку. Якщо маленької немає, можна фарш пропустити 3 рази. Додайте сіль – 9 г , перець чорний, за бажанням, яйце і добре вимішайте. Навіть можна «вибивати» фарш. Дайте йому охолонути. Далі сформуйте котлети, обваляйте їх у муці і обсмажте з обох боків. Поставте до готовності у духовку на 5-7 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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