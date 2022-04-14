Кіш лорен: рецепт від Яни Балог
14.04.2022
Кіш лорен – смачна та поживна страва, яка й доволі не важка в приготуванні. Переможниця шоу «МастерШеф»-10 Яна Балог поділилася рецептом смакоти у своєму Instagram.
Інгредієнти:
- 220 г борошна
- 110 г вершкового масла (холодного)
- 5 г солі
- 2 яйця
- 2 ст.л. холодної води
- 150 г копченого бекону
- 150 г твердого сиру
- 2 жовтки
- 120 г молока
- 120 г вершків 20% жирності
- Сіль, перець, мускатний горіх за бажанням .
Спосіб приготування:
- Борошно перетерти з вершковим маслом у дрібну крихту. Додати сіль, яйце та воду, і сформувати тісто. Загорнути у плівку та відставити у холодильник на 15-20 хвилин.
- Нарізати однаковими шматками бекон та обсмажити на соняшниковій олії до хрусткої, золотистої скоринки.
- Розкачати тісто тоненько (3-4 мм) і рівномірно помістити у форму, проткнути дно виделкою декілька разів. На тісто помістити плівку з бобами, для уникнення зміни форми.
- Випікати 10 хвилин при 180°C, потім дістати з форми боби, і ще випікати 10-12 хвилин (щоб дно добре пропеклося).
- Тим часом з’єднайте: яйце, жовтки, молоко, вершки та спеції.
- У пропечену основу для кіша на дно розмістіть рівномірно обсмажений бекон, потім натертий сир та залийте все яєчно-молочною сумішшю.
- Випікати до золотистої скоринки.
Смачного!
Більше на тему: Чим замінити хліб під час війни: рецепт вівсяного хліба від Євгена Клопотенка
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+