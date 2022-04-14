Кіш лорен: рецепт

Кіш лорен – смачна та поживна страва, яка й доволі не важка в приготуванні. Переможниця шоу «МастерШеф»-10 Яна Балог поділилася рецептом смакоти у своєму Instagram.

Інгредієнти:

220 г борошна

110 г вершкового масла (холодного)

5 г солі

2 яйця

2 ст.л. холодної води

150 г копченого бекону

150 г твердого сиру

2 жовтки

120 г молока

120 г вершків 20% жирності

Сіль, перець, мускатний горіх за бажанням .

Спосіб приготування:

Борошно перетерти з вершковим маслом у дрібну крихту. Додати сіль, яйце та воду, і сформувати тісто. Загорнути у плівку та відставити у холодильник на 15-20 хвилин. Нарізати однаковими шматками бекон та обсмажити на соняшниковій олії до хрусткої, золотистої скоринки. Розкачати тісто тоненько (3-4 мм) і рівномірно помістити у форму, проткнути дно виделкою декілька разів. На тісто помістити плівку з бобами, для уникнення зміни форми. Випікати 10 хвилин при 180°C, потім дістати з форми боби, і ще випікати 10-12 хвилин (щоб дно добре пропеклося). Тим часом з’єднайте: яйце, жовтки, молоко, вершки та спеції. У пропечену основу для кіша на дно розмістіть рівномірно обсмажений бекон, потім натертий сир та залийте все яєчно-молочною сумішшю. Випікати до золотистої скоринки.

Смачного!

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