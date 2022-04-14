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Кіш лорен: рецепт від Яни Балог

14.04.2022

Кіш лорен –  смачна та поживна страва, яка й доволі не важка в приготуванні. Переможниця шоу «МастерШеф»-10 Яна Балог поділилася рецептом смакоти у своєму Instagram. 

Кіш лорен: рецепт

Інгредієнти:

  • 220 г борошна
  • 110 г вершкового масла (холодного)
  • 5 г солі
  • 2 яйця
  • 2 ст.л. холодної води
  • 150 г копченого бекону
  • 150 г твердого сиру
  • 2 жовтки
  • 120 г молока
  • 120 г вершків 20% жирності
  • Сіль, перець, мускатний горіх за бажанням .

Спосіб приготування:

  1. Борошно перетерти з вершковим маслом у дрібну крихту. Додати сіль, яйце та воду, і сформувати тісто. Загорнути у плівку та відставити у холодильник на 15-20 хвилин.
  2. Нарізати однаковими шматками бекон та обсмажити на соняшниковій олії до хрусткої, золотистої скоринки.
  3. Розкачати тісто тоненько (3-4 мм) і рівномірно помістити у форму, проткнути дно виделкою декілька разів. На тісто помістити плівку з бобами, для уникнення зміни форми.
  4. Випікати 10 хвилин при 180°C, потім дістати з форми боби, і ще випікати 10-12 хвилин (щоб дно добре пропеклося).
  5. Тим часом з’єднайте: яйце, жовтки, молоко, вершки та спеції.
  6. У пропечену основу для кіша на дно розмістіть рівномірно обсмажений бекон, потім натертий сир та залийте все яєчно-молочною сумішшю.
  7. Випікати до золотистої скоринки.

Смачного!

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