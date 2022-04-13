Зелений борщ – чудова весняна альтернатива звичному червоному. Хоча історично так склалося, що вони абсолютно різні не лише за смаковими якостями, а й за набором продуктів і способом приготування. Учасники кулінарного шоу «МастерШеф» поділилися власними секретами приготування цього супу. Два покрокові рецепти зеленого борщу зі щавлем читайте у матеріалі.

Інгредієнти:

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Спосіб приготування:

Необхідно приготувати бульйон. Кладемо курку в холодну воду і доводимо її до кипіння. Збираємо піну з поверхні води.

Кладемо у каструлю лавровий лист, духмяний перець і стебла петрушки. Варимо на повільному вогні 3- 4 години. Далі бульйон проціджуємо через дрібне сито. Куряче м’ясо відокремлюємо від кістки.

Картоплю миємо, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками. Відправляємо у каструлю і варимо до готовності.

Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, а моркву натираємо на дрібній тертці.

На розігрітій сковороді томимо цибулю і моркву у вершковому маслі до золотистого кольору. В кінці до овочів додаємо томат і готуємо ще 1 хв.

У бульйон з картоплею додаємо овочі, приправляємо сіллю, перцем, цукром і коріандром. Варимо 5 хв.

Щавель і черемшу промиваємо під проточною водою. Видаляємо стебла і нарізаємо листя тонкою соломкою.

Курячі яйця відварюємо в підсоленій воді 5- 6 хв. Охолоджуємо і чистимо. Нарізаємо півкільцями.

Додаємо в бульйон з овочами яйця, щавель черемшу. Доводимо до кипіння і варимо протягом 3 хв.