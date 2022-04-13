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Коли православні святять пасхальний кошик у 2022 році?

13.04.2022

Незабаром настане одне з головних церковних свят року ― Великдень. Цього дня християни вшановують Воскресіння Ісуса Христа і ходять до церкви, щоб освятити пасхальний кошик. Ця традиція залишається незмінною навіть у часи війни. Та коли ж правильно святити паски? Дізнайтесь далі.

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24 квітня всі православні християни відзначатимуть Великдень. Звичайно, через воєнні дії в Україні свято буде не таким, як раніше, але традиція освячення великоднього кошика залишається.

Як і в мирний час, богослужіння з нагоди свята розпочнуться у Велику суботу. У різних церквах і храмах може відрізнятися час, коли можна святити паски. У церковних канонах допускаються відступи. Так, одна церква може освятити пасхальний кошик вже у передсвяткову суботу, а інша ― лише в неділю.

Проте згідно з християнськими традиціями, правильно святити паски після всеношної, тобто великодньої літургії, яка триває всю ніч. Приблизно о 3―4-ій годині ранку відбувається пасхальна хресна хода, після якої священники змінюють темне вбрання на світле святкове. І саме після цього настає час, коли можна освячувати великодній кошик.

Мирного вам Великодня!

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