Олександр Печериця записав відеозвернення через атаку росіянами вокзалу в Краматоську

Український актор, зірка серіалів СТБ Олександр Печериця записав звернення з приводу атаки росіянами вокзалу в Краматорську. Актор звернувся до українців та попередив, що він ніколи не пробачить окупантам цього злочину.

Олександр Печериця служить в теробороні на Київщині, проте його дитинство тісно пов’язане з Краматорськом. Коли росіяни цинічно атакували ракетним комплексом вокзал з біженцями, серед яких були переважно жінки та діти, актор звернувся до України та окупантів.

«Друзі, побратими, сталася біда ― сьогодні обстріляли місто Краматорськ. Місто, де я пішов до школи, де пройшло моє дитинство, де я робив свої перші кроки і вперше знайомився із цим світом. Сьогодні в це місто, у ці мамині пісні, дитячі мрії, бабусині пиріжки ― в усі ці дитячі спомини прилетіла “чорна” ракета. І вона влучила в мене, вона влучила в кожного з нас. Чуєте, орки, тварі ви грьобані? Вам усім там гайки. Я ніколи не пробачу, і ми помстимося. Слава нашим ЗСУ! Перемога буде за нами, хлопці. Тримаймося, українці. Слава Україні!» ― сказав він у своєму зверненні.

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