Учасник «МайстерШеф. Професіонали»-3 Леонід Малюга допомагає ЗСУ і ТрО їжею та продуктами. Подробиці ― далі в матеріалі.

«Щодня ми переробляємо сотні кілограмів продуктів! Щоб приготувати мінімум 500 порцій смачної та гарячої їжі для ЗСУ, тероборони, поранених солдатів, людей, які залишають зони бойових дій: це цілі сім’ї, вагітні жінки та мами з маленькими дітьми. Також харчові залишки віддаємо притулкам для тварин. І так день у день! З абсолютною впевненістю у нашій перемозі щодня приходимо до ресторану, шукаємо ресурси, продукти, готуємо їжу. Знайти овочі, м’ясо, крупи, масло, яйця, молоко ― завдання не з легких. Одноразовий посуд тільки чого вартий. Наразі закупили дві тисячі комплектів на п’ятнадцять гривень. За чотири дні їх знову не буде! Друзі, величезне прохання, якщо хтось із вас може допомогти продуктами, фінансами або контактами лояльних постачальників, буду дуже вдячний! Ми унікальна нація вільних і гордих людей, жодна мерзота не зламає наш дух! Наша сила у нашій єдності! Тому прошу у вас допомоги! Слава Україні!»

Леоніда підтримала й інша учасниця «МастерШефа» ― Катерина Велика:

«От так день за днем ​​ми з Unchain Fund допомагаємо нашій Батьківщині. Леоніде Малюго, ти ― супермолодець, сподіваюся, після перемоги познайомимося особисто!»

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