Булгур ― це ситний і поживний гарнір, який став популярним в Україні зовсім недавно. Ця крупа з екзотичною назвою виготовляється зі звичайної пропареної роздробленої пшениці. Зазвичай булгур готують з різними овочами, зеленню, грибами і м’ясом або сухофруктами. Також можна готувати солодкий булгур на молоці. Булгур має дуже приємний горіховий присмак, добре насичує і не створює важкості в шлунку. Популярна дієтологиня Світлана Фус розповіла, чим корисний булгур.

«Для приготування крупи пшеничні зерна пропарюють, потім висушують на сонці, очищають від оболонок і подрібнюють до потрібного розміру. У 100 г крупи міститься 12 г білка, приблизно 2 г жирів, 63 г вуглеводів і 12 г клітковини, її калорійність — 340 ккал. У 100 г приготовленої з булгуру каші кількість усіх зазначених інгредієнтів приблизно в 3 рази менша. ⁣⁣⠀

Оскільки при виробництві булгуру в пшениці залишаються зародки, в цій крупі більше поживних речовин і вітамінів порівняно з манкою, кускусом і багатьма іншими популярними крупами. Булгур містить вітаміни групи В (крім 12), К і РР, фолієву кислоту, а також мінерали, в тому числі фосфор, калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, магній.⁣⁣ Варений булгур перетравлюється повільніше і довше створює відчуття ситості, якщо порівнювати з манкою і кускусом. Глікемічний індекс булгуру 47, кускусу 65, манки 75 одиниць.⠀

Корисно в булгур додавати ягоди, фрукти або зелень, щоб поліпшити смак страви і наситити вітамінами. Традиційна страва з булгуру ― табуле, холодна варена крупа з зеленню і свіжими овочами, заправлена лимонним соком і оливковою олією.⁣ ⁣ ⠀

Одна з переваг приготування страв з булгуру ― навіть при тривалому варінні він не розварюється до кашоподібного стану і не втрачає форми, як, наприклад, рис або перловка.⁣⁣⠀

Булгур ― поживна крупа, яка вносить різноманітність у харчування. І пам’ятайте, що є ще багато гідних зернових каш: перловка, пшоно, гречка, вівсянка та інші.⁣⁣⠀

Нагадаю, що булгур, як і інші каші, це, в першу чергу, вуглеводи. Ви часто чуєте, що вуглеводи краще їсти вранці і вдень, щоб запастися енергією для фізичної і розумової роботи, і найголовніше, не їсти ввечері, щоб не набирати вагу. Це лише частково правильно. Я б радила з вечірнього прийому їжі прибрати в першу чергу прості вуглеводи: солодкі фрукти і овочі, сухофрукти, мед, солодощі. Саме їх потрібно вживати в першій половині дня. А ось невелику кількість такої каші, як булгур, з’їсти на вечерю можна».

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