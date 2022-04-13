Аритмія ― це порушення ритму серцевих скорочень. Цей стан може проявлятися вираженим уповільненням або прискоренням серцебиття. Аритмія може бути сигналом серйозних захворювань, тому її не можна ігнорувати. Про те, як розпізнати симптоми аритмії, які бувають її види і як надати першу допомогу, ― дізнайтеся далі.

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Аритмія може виникати через стрес, фізичну перевтому, вживання алкоголю, кави, куріння, прийом ліків і підвищення артеріального тиску. Також вона може бути сигналом про розвиток інфаркту, кардіоміопатії, ішемічної хвороби серця, гіпертиреозу, цукрового діабету та інших захворювань.

Види аритмії:

синусова тахікардія ― пульс при серцевій аритмії цього виду частішає і може досягати понад 100 ударів на хвилину;

синусова брадикардія ― частота серцевих скорочень може знижуватися до 55 ударів за хвилину;

синусова аритмія ― серцеві ритми чергуються з порушенням;

миготлива аритмія ― порушення серцевого ритму, що характеризується хаотичним, нерегулярним скороченням міокарда передсердь;

екстрасистолія ― ​​наявність передчасного скорочення серцевого м’яза, що порушує загальний ритм.

Основні симптоми аритмії:

прискорене або уповільнене серцебиття, що викликає занепокоєння;

після невеликих, середніх та високих фізичних навантажень з’являється задишка, яка викликає утруднене дихання;

може виникати почуття тривоги, занепокоєння;

загальна слабкість організму, запаморочення, людина відчуває стан, близький до непритомності;

у тяжких та особливо тяжких випадках людина може знепритомніти, з’являється гарячка і різкі припливи до голови.

Перша допомога при нападі аритмії

Якщо ви вже стикалися з цим станом і добре знаєте симптоми аритмії, перше, що потрібно зробити, — виміряти артеріальний тиск. За високого тиску аритмія зберігається довше, тому її можна зменшити за допомогою препаратів, призначених кардіологом. Також можна прийняти заспокійливе: корвалол, валокордин, настоянку кропиви собачої. Навіть якщо напад не мине, частота серцебиття знизиться, а самопочуття трохи покращає.

Якщо напад аритмії не минає, ви відчуваєте слабкість і запаморочення, треба викликати швидку допомогу.

В очікуванні лікаря:

відкрийте вікно або кватирку, розстебніть комірець, розв’яжіть пояс;

заспокойтеся, зробіть глибокий вдих і затримайте подих на кілька секунд;

затисніть ніс, напружте живіт на 15 секунд;

натисніть пальцями на очні яблука при зімкнутих повіках — достатньо 1 хвилини (такий метод протипоказаний пацієнтам з глаукомою!);

проведіть трихвилинний активний масаж шиї з обох боків, з невеликим зусиллям.

Однак пам’ятайте, що ці методи не вирішують проблеми аритмії, а лише тимчасово покращують стан людини. Лікування аритмії можна проводити лише після комплексного обстеження організму, на основі одержаних результатів аналізів. Пам’ятайте, що всі призначення повинен робити лише лікар-кардіолог!

Будьте здорові!

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