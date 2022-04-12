Український контент для дітей: популярні канали на YouTube
12.04.2022
Український контент для дітей сьогодні має особливе значення. Коли через війну малюки та наші діти вирвані зі звичайного життя, мультики, казки та пісні українською дарують їм відчуття миру і затишку. А батькам дають можливість зайняти своїх дітей. Олена Зеленська склала список популярних каналів на YouTube для дітей.
Ось контент, який популярний на YouTube:
- Цікава наука. Канал для допитливих діток старшого віку.
- Книга-мандрівка. Український мультсеріал, в основі якого лежить «Книга-мандрівка. Україна». Його герої — всесвітньо відомі українці, які, на жаль, не завжди знані в Україні.
- Hey kids. Канал дитячих пісень.
- Телекомпанія Малятко ТВ. Мультики та контент, який зацікавить кожного.
- Телеканал Плюс Плюс. Гарні мультики.
- Каю український. Пригоди хлопчика Каю.
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