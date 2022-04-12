Український контент для дітей сьогодні має особливе значення. Коли через війну малюки та наші діти вирвані зі звичайного життя, мультики, казки та пісні українською дарують їм відчуття миру і затишку. А батькам дають можливість зайняти своїх дітей. Олена Зеленська склала список популярних каналів на YouTube для дітей.

Ось контент, який популярний на YouTube:

Більше на тему: Надійні поради: Як вберегтися від хімічної зброї ― зарину, хлору, аміаку та фосфору?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.