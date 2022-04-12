Місячний посівний календар садівника-городника на квітень 2022 року

Місячний календар садівника-городника на квітень 2022
12.04.2022
Місячний календар садівника-городника на квітень 2022 допоможе правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами. Кожному садівнику та городнику доведеться зробити чимало маніпуляцій для отримання щедрого врожаю цього року. Коли краще розпочати? Які дні є сприятливими? Дізнайтесь у нашому місячному календарі садівника-городника на квітень 2022 року.
- Сприятливі дні для купівлі насіння, саджанців та садового інвентарю: 1–7, 13–15, 28–29.
- Сприятливі дні для сівби насіння квітів: 5–15.
- Сприятливі дні для сівби насіння овочів на розсаду: 1, 8–9, 13–15, 21–22.
- Сприятливі дні для садіння коренеплодів: 13–14, 21–22, 25–26, 30 (до обіду).
- Сприятливі дні для висаджування розсади овочів та квітів у теплиці та відкритий ґрунт: 25–26.
- Сприятливі дні для пересаджування кімнатних культур: 5–7, 10–15.
- Сприятливі дні для садіння плодових і декоративних дерев та чагарників: 5–7, 13–15.
- Сприятливі дні для щеплення дерев: 1, 10–11.
- Полив ― будь-якого дня, крім: 5–6, 7 (до 19:00), 15–16, 25–26.
- Сприятливі дні для рідких підживлень: 2–4, 13–14, 17–24, 30.
- Сприятливі дні для внесення сухих добрив: 5–7.
- Сприятливі дні для обрізування дерев та чагарників, а також кімнатних рослин: 1, 19–20, 28–29.
- Сприятливі дні для роботи з ґрунтом: 1–9, 13–14, 17, 21–22, 28–29.
- Сприятливі дні для обробки рослин від хвороб та шкідників: 2–4, 10–11, 17–22, 30.
- Сприятливі дні для розмноження рослин живцюванням: 10–14, 28–29.
Несприятливі дні квітня: 16–20, 23–24, 30.
- Несприятливі дні для сівби насіння та садіння багаторічників і цибулинних культур: 16, 23–24, 30 (вечір).
- Несприятливі дні для садіння дерев та чагарників: 25–26.
- Несприятливі дні для підживлення рослин: 16–18.
- Несприятливі дні для обрізання дерев та чагарників: 8–9, 25–26.
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