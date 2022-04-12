StarLightMedia, 1+1 media, «Медіа Група Україна», InterMediaGroup, «Рада» і Суспільний мовник об’єднались і запустили спільний інформаційний марафон. «Єдині новини» ― цілодобові оперативні і перевірені новини про війну в Україні.

Сьогодні, як ніколи, ми маємо залишатись разом і єднатися заради нашої перемоги.

Заради України.

Сьогодні СТБ, ICTV і Новий канал розкодували свої сигнали, щоб люди зі всього світу дізнавались правду і бачили, що зараз відбувається в Україні. Зокрема, ICTV Ukraine мовить з двох супутників.

Ми змінили сітку мовлення і з самого ранку транслюємо наше інформаційне мовлення на всіх каналах групи.

А також ми знімаємо з ефіру рекламу, щоб присвятити цей час тільки оперативному інформуванню населення.

Якщо у вас раптом не працює ТБ ― стежте за марафоном онлайн:

https://www.facebook.com/viknaSTB/videos/498941965143419/

Передайте цю інформацію своїм друзям та знайомим, зокрема і в Росії.

І, будь ласка, дивіться і читайте тільки перевірені джерела!

Ми сильні! Україна переможе, і ця перемога складається з кожного з нас!

StarLightMedia ― разом зі всією країною.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.