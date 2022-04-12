Учасник «МастерШеф. Битва сезонів» та «МастерШеф»-11 на СТБ Серафим Дерега допомагає не лише на кулінарному фронті, а й на гуманітарному. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну Серафим з командою волонтерів розіслав понад 30 тонн гуманітарної допомоги українцям, які її потребують.

«24 лютого я був у Києві. О 5:40 подзвонив мій друг Максим з “МастерШеф”-11 і сказав, що почалась війна. Я прокинувся і почув сирени, але не зовсім в це повірив, поки за 10 хвилин не почув гучний вибух… Я злякався і, в першу чергу, почав телефонувати своїм близьким. У цей момент був дуже поганий зв’язок і залишалось тільки молитись, щоб з усіма вдалося зв’язатися і я зміг їм допомогти.

В перший день я зустрівся з Максимом і ми вирішували, що нам робити далі. Ми були на стадії запуску нашого кафе. Воно мало відкритись на початку березня. Вирішили покинути столицю і навідати батьків, які були у паніці. Спочатку я з Максимом поїхав до його батьків у Миколаїв, адже мої рідні встигли знайти собі безпечне укриття. Доїхати в перший день було дуже важко. Люди в потягу їхали просто в тамбурі… Перший тиждень провели з батьками Максима. Заспокоювали їх, допомагали з харчами, підготували їм землю для посадки. Наступного тижня мої друзі покликали у Хмельницький, їм була потрібна наша допомога у волонтерській діяльності.

Спочатку ми працювали на кухні цілодобово. Готували їжу для вимушених переселенців. За деякий час зрозуміли, що людям потрібно багато гуманітарної допомоги. Ми почали збирати кошти на дитяче харчування, памперси тощо. Коли в соціальних мережах підписники побачили, що ми допомагаємо переселенцям, з’явилося дуже багато прохань про допомогу по всій території України. Ми одразу ухвалили рішення організувати волонтерський центр, щоб допомагати всім, хто цього потребує. Зібрали волонтерську команду, крім нас до неї ввійшли: Алла Рудик, Олег Рудик, Ірина Рудик, Юлія Гребінка. Загальними зусиллями зібрали кошти для отримання гуманітарної допомоги з Польщі та Німеччини. Близько 30 тонн гуманітарної допомоги було розіслано нами по всій території України. Зараз кожен вимушений переселенець, який перебуває у місті Хмельницькому, може завітати у наш волонтерський центр і отримати допомогу. Наразі ми продовжуємо збір коштів на пальне, щоб отримати гуманітарну допомогу з Франції та Італії. Ми намагаємося бути корисними для якомога більшої кількості людей.

Наша віра в перемогу – в самих людях! Я бачу, наскільки кожен зараз намагається допомогти. Наскільки незламні люди, які вимушено покидають свої домівки. Але все ж вони з усмішкою вірять у найкраще! Я просто не маю права не вірити! Я впевнений, що все буде Україна. І зроблю все можливе, що від мене залежить. А ще чекаю на продовження “МастерШеф. Битва сезонів” після нашої перемоги!»

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