Цифрове мистецтво та NFT за останні місяці стало центром уваги експертів з інтернет-бірж. Зараз у соцмережах шириться інформація, як предмети цифрового світу за лічені хвилини продаються за шалені гроші. ІТ отримали новий поштовх у розвитку з цими концепціями блокчейн-технологій, які лежать в основі NFT.

На NFT-аукціоні продали NFT-токен всесвітньо відомого мему Coffin Dance за $1 млн. 25% від виторгу підуть на допомогу українським військовим. Українці створили мем на основі вірусного відео гурту носіїв трун із Гани, перевели його в NFT-токен, а потім влаштували аукціон. Цей мем став популярний ще в 2020 році, коли коронавірус набув статусу пандемії у світі.

Що таке NFT

NFT (невзаємозамінні токени) — це особливий тип криптовалюти, який є незамінним, на відміну від більшості криптовалют і багатьох мережевих або службових токенів. NFT є активами, які існують лише у власних криптосистемах і цифрово прив’язані до особи.

NFT — це одиниця даних у цифровій книзі, що називається блокчейном, де кожен NFT може представляти унікальний цифровий елемент, і тому кожен з них не взаємозамінний. Володіння NFT означає, що до одиниці даних прив’язуються особисті дані людини, яка його придбала або створила.

NFT можна використовувати для формування штучного дефіциту цифрового твору, створюючи лише один NFT для обраної копії з унікальним підписом. NFT-твори мають унікальну ідентичність і право власності, які можна перевіряти за допомогою книги блокчейну. NFT мають метадані, які обробляються за допомогою криптографічної хеш-функції.

Як створити NFT: покрокова інструкція

Цифровим активом та NFT-токеном може стати буквально будь-що. Будь-який цифровий слід у Мережі, може бути токенізований за допомогою NFT або вже переведений у NFT.

Фактично, це може бути музика, відео, фото, 3D-моделі й будь-які файли, які можна конвертувати у формати PG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB та GLTF (ці формати підтримує платформа OpenSea, на якій будемо створювати та розміщувати свої NFT).

Створення NFT передбачає такі кроки:

Вибір того, що будете переводити в NFT. Завантаження Ethereum-гаманця, наприклад, MetaMask, який підходить для браузерів Chrome та Firefox. Створення акаунту на OpenSea ― найбільшій біржі NFT. Щоб почати роботу, натисніть кнопку «Створити» на головній сторінці OpenSea і виконайте інструкції. Приєднання гаманця MetaMask до OpenSea. OpenSea працює і з іншими гаманцями (вони будуть у вікні вибору): Coinbase Wallet, WalletConnect та Fortmatic, але MetaMask ― найпоширеніший та найпростіший варіант. Безпосереднє створення NFT. Завантажте необхідний файл ― дотримуйтесь підказок на біржі, і за кілька кліків ваш NFT буде готовий.

Файл не повинен бути важчим за 100 Мб. Далі всі подробиці підкаже сайт при завантаженні.

Як продати NFT

Після того, як людина створила гаманець, зареєструвалася на біржі, під’єднала його до неї і завантажила файл для створення NFT, можна починати продавати його.

На біржі OpenSea достатньо вибрати NFT-файл і натиснути клавішу «Sell». Сайт запропонує вам закінчити з оформленням лістингу. Тут потрібно буде визначитися з ціною ― фіксована або аукціон, а також можна прописати додаткові вимоги. Наприклад, зарезервувати за конкретною людиною. Також можна обрати термін, упродовж якого токен буде торгуватися на OpenSea.

OpenSea утримує комісію 2,5%. Але для початку торгів необхідно поповнити свій рахунок на 0.05 ETH в доларах США ― це приблизно $154 на початок квітня 2022 року. Це потрібно для ініціалізації вашого гаманця на OpenSea. У подальшому плата буде непотрібна.

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