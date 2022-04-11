Горіхи ― це джерело багатьох вітамінів, мікроелементів і поживних речовин. У воєнний час вони, безсумнівно, стануть чудовим доповненням до раціону кожної людини. Про корисні властивості горіхів, а також правила їх споживання розповідає дієтологиня Світлана Фус.

⁣Більше на тему: Як харчуватися під час війни: поради дієтологині Світлани Фус

Світлана Фус упевнена, що горіхи ― концентроване джерело вітамінів, мінералів і клітковини. В них досить багато жирів (50―65 г на 100 г продукту).⁣⁣ Але це здебільшого корисні жири, у своїй натуральній формі, яких не торкнулася промислова обробка. ⁣⁣Значна частка жирів у горіхах ― цінні моно- і поліненасичені жирні кислоти, які належать до групи омега-9, омега-3 та омега-6. Завдяки цьому вони позитивно впливають на функціонування серцево-судинної системи і мозку.⁣⁣⠀

Дієтологиня запевняє, що горіхи добре насичують організм. Це ситний продукт, оскільки в їхній склад входять білки, вуглеводи у поєднанні з жирами, харчовими волокнами, вітамінами і мінералами. В умовах війни це дуже важливо.⁣⁣⠀

Світлана нагадує, що ВООЗ закликає включати дорослим у раціон харчування продукти, багаті рослинним білком: фрукти, овочі, бобові, цільні злаки, а також горіхи. Крім того, дієтологиня радить купувати їх лише в шкаралупі, яка захищає цінні жири і вітамін Е від окислення. Жири в очищених горіхах швидко окислюються і набувають смаку прогірклої олії. Очистивши від шкаралупи, їжте їх сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е.

Обсмажування горіхів ― це ще одна велика помилка в сучасному харчуванні, оскільки висока температура руйнує жири і знижує вміст вітамінів. Світлана Фус радить усім їсти горіхи в сирому вигляді, окремо від шоколаду та солодощів.⁣⁣⠀

Більше на тему: Продукти з довготривалим терміном зберігання

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.