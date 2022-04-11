Коля Сєрга різко відповів Регіні Тодоренко

Відомий український музикант, телеведучий, знайомий багатьом з пізнавального телешоу «Орел і решка», різко висловився в соцмережах про свою екс-співведучу Регіну Тодоренко.

Музикант звернувся до Тодоренка до всіх російських зірок, які не висловлюються проти війни або намагаються «всидіти на двох стільцях», з поясненням, чому їхнє мовчання також є активною позицією.

«У тебе, Регіно, майже 8 млн підписників. Половина з них – росіяни. Ці люди тебе полюбили, довіряють тобі та прислухаються. І коли вони бачать твою реакцію на війну в Україні, де «Росія не є агресором», де шкода мирне населення, але винних немає, і до того ж подія не важливіша за твій гардероб, вони роблять для себе висновки. Ти спитала «а чому я тобі не написав на особистий номер про смерть Аліка?». Регіна, у мене щодо тебе немає нічого особистого. Можливо вчасно виражена тобою та твоїми колегами позиція змогла б вберегти життя Аліка та тисячі інших життів. До того ж, за півтора місяці війни, ти, маючи мій особистий номер, не написала жодного слова. Знову ж таки твоє мовчання – це твоя активна позиція. Це моє останнє звернення до Регіни Тодоренко. Із днем ​​визволення Одеси від зрадників!», – сказав українець.

Він наголосив, що байдужа позиція зірок транслює їх підписникам те, що в Україні не відбувається геноцид від рук російських окупантів, тому можна продовжувати жити звичним життям.

За словами Колі Сєрги, у нього немає нічого особистого щодо Регіни. Але, можливо, своєчасно виражена Тодоренко та її колегами позиція змогла б вберегти життя її екс-коханого Аліка та тисячі інших життів.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко вперше відреагувала на війну в Україні, коли дізналася про смерть колишнього бойфренда. Зірка опублікувала кілька рядків вірша та свічку пам’яті у stories.

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