Війна в Україні: зведення Генштабу ЗСУ станом на 11 квітня

Триває сорок сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Генштаб щоденно звітує про обстановку в районах бойових дій та висвітлює ситуацію на лінії зіткнення. Збройні Сили України та інші складові Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі та досяг успіху на окремих напрямках.

Ворог не відмовляється від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує частково блокувати місто Харків, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.

В районі міста Ізюм окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався штурмувати місто Сєверодонецьк, успіху не мав. Під час обстрілу Попасної застосував тактичний ракетний комплекс «Точка-У». Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали.

У місті Маріуполь противник проводить штурмові дії в окремих районах міста.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. У підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсона та області. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів, де наводиться викривлена інформація щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої «спеціальної воєнної операції» російських окупантів, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил встановлених в російській федерації, здійснюють розповсюдження інформації щодо російських телеграм-каналів, в яких поширюється нібито «достовірна» інформація.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

З метою оперативного поповнення втрат підрозділів своїх військ окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років. Військовослужбовці збройних сил російської федерації проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

Разом з тим, у Алчевську, з початком бойових дій, серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні в місті Донецьк з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих.

Серед особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим поширюється інформація, що Збройні Сили України планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів.

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