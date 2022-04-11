Судді МастерШефа перевели мільйон гривень на рахунок Охматдиту

Українська шеф-кухарка та суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ольга Мартиновська з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну активно займається волонтерством відразу за декількома напрямками. Разом з Володимиром Ярославським та Лізою Глінською кулінари зібрали мільйон гривень на допомогу дитячій лікарні «Охматдит». Крім того, щосуботи Ольга пригощає українськими смаколиками у Празі, а на виручені кошти купує життєво необхідні ліки українцям, які цього потребують.

Ольга Мартиновська та її колега за проєктом «МастерШеф» Володимир Ярославський поставили перед собою амбітну мету – зібрати один мільйон гривень на допомогу дитячій лікарні «Охматдит». Судді кулінарного проєкту відкрили благодійний продаж своєї книги «100 рецептів на кожен день». Фіксовану ціну на неї не встановлювали, а всі 100% від продажів перераховують на допомогу дітям. Пізніше до ініціативи кулінарів долучилася Ліза Глінська, переможниця «МастерШеф»-2, а також суддя «МастерШеф. Професіонали» та «МастерШеф»-9, з двома благодійними книгами про кондитерське мистецтво. Сьогодні, 8 квітня, зірки проєкту повідомили, що їм вдалося переказати мільйон гривень на допомогу дітям!

«Війна застала мене в Києві, у квартирі, де ми жили з Вірою. Не збиралася виїздити нікуди. Була впевнена, що в Києві безпечно і що мирне населення ніхто чіпати не буде. Вважала, що під загрозою стратегічні об’єкти, але точно не прості люди. Розповіла Віруні дуже тихим голосом, що наступила війна, що потрібно бути обережним і головне – слухатися маму! Сказала, щоб просто чула мене і слідувала за мною в будь-якому випадку, а я все вирішу! Ми стали разом готувати для охоронців в нашому будинку. Віруня допомагала і потім розносила їм їжу та гарячу каву. Мені хотілося, щоб вона бачила і брала участь, щоб вчилася допомагати й підтримувати, співчувати! Я багато говорила саме про це – взаємодопомога, щедрість і ніякого егоїзму сьогодні.

Я ще готувала для тероборони та лікарів, купувала і відвозила речі військовим на власні та на зібрані кошти. Маючи авто, відвозила людей, жіночок у віці з їхніх домівок до вокзалу. Тільки мамі про це не кажіть, вона б мене сильно сварила за це (усміхається). Ще давала прихисток в нашому бомбосховищі – в моєму будинку воно було люксове, тепле, з водою і туалетами. Тому я кликала людей, що не мали де сховатися, до нас.

Пізніше я виїхала. Вже не могла ризикувати життям доньки, не маю на те права! А крім мене ніхто їй допомогти не може. Егоїстично я хотіла лишитися до кінця в Києві, але я виховую Віру сама, тому вчасно прокинулась і зрозуміла, що про себе, власні амбіції та навіть патріотизм треба на деякий час забути, і вивезти доньку. Рішення далося важко.

На разі я в Празі. Так сталося. Тут живе моя давня знайома (до речі познайомилися ми 5 років тому у кулінарній школі Ектора). Її теж звати Оля і вона мене майже силою забрала до себе. Я дуже не хотіла сидіти на голові в когось. Але ми й не сидимо. Кожної суботи організовуємо ярмарку з продажем борщу та інших українських смаколиків. На виручені кошти я особисто купую ліки для проєкту ТИ НЕ ОДИН. І безкоштовно віддаємо їх людям, яким вони життєво необхідні. Це люди з проблемами щитоподібної залози, онкохворі, астматики, діабетики. Я збираю кошти всіма можливими шляхами та абсолютно всі витрачаю на ліки. На борщі та за підтримки моїх підписників і друзів ми зібрали близько 30 тисяч євро.

З початку війни команда моєї Кулінарної академії займалася безкоштовним перевезенням людей до західної України та за кордон, ми надали допомогу різного характеру всім нашим студентам, які того потребували. Збирали кошти й купували термобілизну, тепловізори та броніки.

Ми переказали мільйон гривень на рахунок «Охматдиту». З Ярославським пустили в продаж свою книгу в електронному варіанті двома мовами. До нас долучилася Глінська, і разом нам вдалося досягти мети та перерахувати 1 мільйон на Охматдит. Зізнаємося щиро, від початку ця ідея здавалася нам нереальною. Кожен, хто доєднався до ініціативи, став янголом-охоронцем для маленьких діток!

Готуюся до великої благодійної вечері в Празі.

Чому саме так? А як? Як зараз можна інакше? Я не думаю про себе, про свою кар’єру, заробітки, комфорт чи щось… я не можу! Витрачаю всі свої збереження, і мені все одно на гроші… Всередині все згоріло! Я намагаюся триматися і підтримувати інших, щоб не здавалися, щоб рухалися, щоб не депресували, а хоч щось робили.

Ну і я роблю те, що маю робити – готую! Насправді щохвилини зайнята, постійно щось відбувається, але всього розповідати не буду. Краще давайте ми просто переможемо! Кожен із нас вже герой!

Віра в перемогу… Її зміцнює те, що я вірю в Господа як творця, вірю в природу та її закони, в енергії й розумію, що попри все – таке нещадне зло не може перемогти, не може взяти верх, НЕ МОЖЕ і не буде цього! А якщо так, тоді планета Земля не матиме більше сенсу займати місце у Всесвіті. Ми переможемо! І тоді знову зберемося разом на найкращій кухні «МастерШеф».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)

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