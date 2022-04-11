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#ДобріІсторії: Судді «МастерШеф» переказали мільйон гривень на рахунок «Охматдиту»

11.04.2022

Українська шеф-кухарка та суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ольга Мартиновська з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну активно займається волонтерством відразу за декількома напрямками. Разом з Володимиром Ярославським та Лізою Глінською кулінари зібрали мільйон гривень на допомогу дитячій лікарні «Охматдит». Крім того, щосуботи Ольга пригощає українськими смаколиками у Празі, а на виручені кошти купує життєво необхідні ліки українцям, які цього потребують.

Судді МастерШефа перевели мільйон гривень на рахунок Охматдиту

Ольга Мартиновська та її колега за проєктом «МастерШеф» Володимир  Ярославський поставили перед собою амбітну мету – зібрати один мільйон гривень на допомогу дитячій лікарні «Охматдит». Судді кулінарного проєкту відкрили благодійний продаж своєї книги «100 рецептів на кожен день». Фіксовану ціну на неї не встановлювали, а всі 100% від продажів перераховують на допомогу дітям. Пізніше до ініціативи кулінарів долучилася Ліза Глінська, переможниця «МастерШеф»-2, а також суддя  «МастерШеф. Професіонали» та «МастерШеф»-9, з двома благодійними книгами про кондитерське мистецтво. Сьогодні, 8 квітня, зірки проєкту повідомили, що їм вдалося переказати мільйон гривень на допомогу дітям! 

«Війна застала мене в Києві, у квартирі, де ми жили з Вірою. Не збиралася виїздити нікуди. Була впевнена, що в Києві безпечно і що мирне населення ніхто чіпати не буде. Вважала, що під загрозою стратегічні об’єкти, але точно не прості люди. Розповіла Віруні дуже тихим голосом, що наступила війна, що потрібно бути обережним і головне – слухатися маму! Сказала, щоб просто чула мене і слідувала за мною в будь-якому випадку, а я все вирішу! Ми стали разом готувати для охоронців в нашому будинку. Віруня допомагала і потім розносила їм їжу та гарячу каву. Мені хотілося, щоб вона бачила і брала участь, щоб вчилася допомагати й підтримувати, співчувати! Я багато говорила саме про це – взаємодопомога, щедрість і ніякого егоїзму сьогодні.   

Я ще готувала для тероборони та лікарів, купувала і відвозила речі військовим на власні та на зібрані кошти. Маючи авто, відвозила людей, жіночок у віці з їхніх домівок до вокзалу. Тільки мамі про це не кажіть, вона б мене сильно сварила за це (усміхається). Ще давала прихисток в нашому бомбосховищі – в моєму будинку воно було люксове, тепле, з водою і туалетами. Тому я кликала людей, що не мали де сховатися, до нас.

Пізніше я виїхала. Вже не могла ризикувати життям доньки, не маю на те права! А крім мене ніхто їй допомогти не може. Егоїстично я хотіла лишитися до кінця в Києві, але я виховую Віру сама, тому вчасно прокинулась і зрозуміла, що про себе, власні амбіції та навіть патріотизм треба на деякий час забути, і вивезти доньку. Рішення далося важко.

На разі я в Празі. Так сталося. Тут живе моя давня знайома (до речі познайомилися ми 5 років тому у кулінарній школі Ектора). Її теж звати Оля і вона мене майже силою забрала до себе. Я дуже не хотіла сидіти на голові в когось. Але ми й не сидимо. Кожної суботи організовуємо ярмарку з продажем борщу та інших українських смаколиків. На виручені кошти я особисто купую ліки для проєкту ТИ НЕ ОДИН. І безкоштовно віддаємо їх людям, яким вони життєво необхідні. Це люди з проблемами щитоподібної залози, онкохворі, астматики, діабетики. Я збираю кошти всіма можливими шляхами та абсолютно всі витрачаю на ліки. На борщі та за підтримки моїх підписників і друзів ми зібрали близько 30 тисяч євро.

З початку війни команда моєї Кулінарної академії займалася безкоштовним перевезенням людей до західної України та за кордон, ми надали допомогу різного характеру всім нашим студентам, які того потребували. Збирали кошти й купували термобілизну, тепловізори та броніки.

Ми переказали мільйон гривень на рахунок «Охматдиту». З Ярославським пустили в продаж свою книгу в електронному варіанті двома мовами. До нас долучилася Глінська, і разом нам вдалося досягти мети та перерахувати 1 мільйон на Охматдит. Зізнаємося щиро, від початку ця ідея здавалася нам нереальною. Кожен, хто доєднався до ініціативи, став янголом-охоронцем для маленьких діток! 

Готуюся до великої благодійної вечері в Празі.

Чому саме так? А як? Як зараз можна інакше? Я не думаю про себе, про свою кар’єру, заробітки, комфорт чи щось… я не можу! Витрачаю всі свої збереження, і мені все одно на гроші… Всередині все згоріло! Я намагаюся триматися і підтримувати інших, щоб не здавалися, щоб рухалися, щоб не депресували, а хоч щось робили.

Ну і я роблю те, що маю робити – готую! Насправді щохвилини зайнята, постійно щось відбувається, але всього розповідати не буду. Краще давайте ми просто переможемо! Кожен із нас вже герой! 

Віра в перемогу… Її зміцнює те, що я вірю в Господа як творця, вірю в природу та її закони, в енергії й розумію, що попри все – таке нещадне зло не може перемогти, не може взяти верх, НЕ МОЖЕ і не буде цього! А якщо так, тоді планета Земля не матиме більше сенсу займати місце у Всесвіті.  Ми переможемо! І тоді знову зберемося разом на найкращій кухні «МастерШеф».

 

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Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)

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