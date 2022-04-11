ДобріІсторії: Наталка Денисенко показала, чим саме допомогла теробороні

Українці підтримують своїх воїнів, чим можуть ― спорядженням, їжею й технікою. Акторка «Кріпосної» Наталка Денисенко з першого дня, як її чоловік вступив до тероборони, стала волонтеркою. Вона зібрала гроші на бронежилети для його підрозділу, а у вільний час займається інформаційною війною з росіянами.

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«Звіт! Пам’ятаєте я просила вас про допомогу ― збір коштів для бронежилетів у підрозділ тероборони Житомира, де лишився мій чоловік? Так от ― вони вже на них! Хлопці ще додали своїх грошей до тих що ми зібрали, і купили дуже крутий захист ― бронежилети їхали з Шотландії, клас захисту 4, кевлар. Я щиро дякую кожному, хто тоді долучився до збору. Зараз Андрій Федінчик на військових навчаннях зі своїми побратимами! Після навчань вони відправляються на іншу точку захищати нас із вами! І їхні тіла теж будуть захищені!!!» ― пообіцяла акторка.

«Всі експерти кажуть про те, що путлер хотів денацифікацію і демілітаризацію, а отримав «руський корабель»!!!! Тому що, зараз ми з вами, як ніколи, стали справжніми націоналістами! А наші чоловіки і жінки мілітаризуються по повній!!!! Завдяки кожним 10, 50,100 і більше ваших гривень, в Європі і США з військових магазинів скуповують ВСЕ, що можна, для України!!! Я пишаюсь своїм чоловіком!!! Ти мій герой!!! Я пишаюся нами, українці, ми непереможні!!!! Ми велична нація!!! Слава Україні!» ― додає Наталка Денисенко.

Андрій Федінчик також вийшов на зв’язок ― він показав фото з казарми та розповів про навчання, підняв бойовий дух жартами.

«Це я після відбою. Жру. Побратими мене називають лагідно «нєхватчік». Оскільки, навчання проходить щільно і в прискореному режимі, жерти хочеться постійно! І спати. Але, як то кажуть, важко в навчанні, легко в бою. Все буде Україна!» ― пише він.

Андрій Федінчик показав, як хтось із побратимів сфотографував його в казармі, коли актор намагався попоїсти після відбою.

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