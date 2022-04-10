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Хроніки війни: Втрати російських військ в Україні станом на 10 квітня 2022

10.04.2022

Триває сорок шостий день повномасштабного вторгнення росії в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 10 квітня – орієнтовно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 10.04.2022

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 10.04 were approximately:

  • особового складу / personnel ― близько/ about 19300 (+200) осіб, 
  • танків / tanks ― 722 (+17) од, 
  • бойових броньованих машин / APV  ― 1911 (+16) од, 
  • артилерійських систем / artillery systems ― 342 (+7) од, 
  • РСЗВ / MLRS ― 108 од, 
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ― 55 од,
  • літаків / aircraft ― 152 (+1) од, 
  • гелікоптерів / helicopters ― 137 (+1) од, 
  • автомобільної техніки / vehicles ― 1384 (+21) од,
  • кораблі /катери / boats / cutters ― 7 од,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks ― 76, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ― 112.
  • спеціальна техніка / special equipment ― 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4.

Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 10.04.2022

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

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