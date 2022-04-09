Прогулянка з собакою в реаліях війни: поради Uanimals

Ось уже більше місяця ми з вами живемо в новій реальності, де буденні справи можуть становити небезпеку для життя. Наразі навіть в областях, де не ведуться активні бойові дії, є загроза мін, розтяжок та інших вибухових засобів. Проте не варто забувати про відпочинок, щоб відновити свої сили та сили свого домашнього улюбленця для подальшої боротьби. Тому рух Uanimals, що бореться за права тварин, зібрав для вас кілька порад, щоб зробити прогулянку з собакою більш безпечною.

Ходіть знайомими та перевіреними шляхами. За можливості, обирайте асфальтовані дороги в парках, де дозволено бути відвідувачам, або ті місця, де добре видно шлях. Категорично не можна наразі прогулюватися пляжами.

Уникайте прогулянок лісами та посадками, полями тощо. В таких місцях велика вірогідність наткнутись на міни, приховані ґрунтом, листям, хмизом тощо.

Будьте уважними до того, що ваш улюбленець обнюхує чи підбирає з землі. Вибухові пристрої можуть бути замасковані під повсякденні предмети. Уникайте контакту з іграшками, мобільними телефонами, пакунками та іншими речами, якщо бачите їх на вулиці. В разі виявлення підозрілого предмета варто звернутися в поліцію.

Уникайте контакту з речами дивної форми. Наприклад, протипіхотні міни-метелики мають незвичну форму, часто привабливий колір та виготовлені з пластику, тому можуть привернути увагу вашого собаки. У жодному разі не дозволяйте йому наближатися до них і негайно повідомте про таку знахідку в правоохоронні органи. Так ви врятуєте життя тому, хто може не помітити небезпеки.

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