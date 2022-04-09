Покроковий рецепт жульєну з грибами та куркою в духовці
09.04.2022
Гриби і курка створені одне для одного. У цьому нескладно переконатись, якщо приготувати такий жульєн. Соковите м’ясо, ароматні гриби і пікантна сирна скоринка – це ідеальний варіант закуски для будь-якого випадку. Читайте рецепт жульєну з грибами та куркою в духовці від переможця шоу «МастерШеф» Євгена Клопотенка просто зараз!
Інгредієнти:
- 400 г печериць або глив
- 250―300 г курки (філе зі стегна)
- 1 цибулина
- 20 г масла
- 1 ст. л. оливкової олії
- 2 зубки часнику
- 100 г сиру брі
- 100 г сиру твердого
- 50―100 мл вершків (33% жирності)
- 1―2 дрібки меленого мускатного горіху
- за смаком сіль та перець
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Часник почистіть і дрібно поріжте. Цибулину почистіть і поріжте середнім кубиком (замість звичайної ріпчастої цибулі можете взяти білу ― вона менш їдка). Гриби помийте і поріжте на шматочки середнього розміру. Курячі стегна зачистіть від шкіри та жиру і поріжте тонкими смужками.
- Розігрійте пательню із сумішшю масла та оливкової олії. Обсмажте часник та цибулю 2―3 хвилини до прозорості.
- Додайте в пательню порізані гриби і тушкуйте ще 3―4 хвилини.
- Додайте туди ж курку, посоліть за смаком і обсмажуйте ще протягом 4―5 хвилин.
- Сир брі поріжте невеликими шматочками і додайте до пательні разом з мускатним горіхом. Тушкуйте приблизно хвилину, поки сир не розплавиться.
- Додайте вершки ― регулюйте їх кількість залежно від консистенції: треба, щоб маса не була дуже рідкою, але й не стала сухою.
- Перекладіть суміш у форму для запікання необхідного розміру. Поперчіть за смаком, посипте твердим сиром, натертим на велику тертку. Поставте в духовку на 15―20 хвилин, поки сир не розтане і не візьметься золотавою скоринкою.
Смачного!
Більше на тему: Вперше за 28 років: Pink Floyd випустили українськомовний сингл «Hey Hey Rise Up» на підтримку України
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+