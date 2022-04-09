Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 09.04.2022

Хроніки війни: Втрати російських військ в Україні станом на 9 квітня 2022
09.04.2022
Триває сорок п’ятий день повномасштабного вторгнення росії в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 9 квітня – орієнтовно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 09.04 were approximately:
- особового складу / personnel ― близько/ about 19100 (+100) осіб,
- танків / tanks ― 705 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ― 1895 (+4) од,
- артилерійських систем / artillery systems ― 335 (+2) од,
- РСЗВ / MLRS ― 108 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ― 55 од,
- літаків / aircraft ― 151 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters ― 136 (+1) од,
- автомобільної техніки / vehicles ― 1363 (1+2) од,
- кораблі /катери / boats / cutters ― 7 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks ― 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ― 112.
- спеціальна техніка / special equipment ― 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
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