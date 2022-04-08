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«Ще одне дно пробили»: пропагандисти путіна сфабрикували виступ Джамали в російського мільярдера

08.04.2022

Українська співачка, переможниця Євробачення Джамала застерігає, що на тлі її благодійних концертів, якими вона збирає гроші для українців, активізувалися російські пропагандисти. У російських ЗМІ почали поширювати змонтовані матеріали, на яких Джамала нібито співає на корпоративі одного з олігархів путіна.

Джамала

Усього через кілька днів після того, як співачка прозвітувала, що зібрала десятки мільйонів на допомогу українцям, росіяни почали ганьбити ім’я кримськотатарської виконавиці. Джамала попередила про фейки своїх шанувальників і всіх українців у своєму Instagram.

«Планувала анонсувати участь у телемарафоні, але прокоментую ще одне дно, яке пробила росія. Наступного дня після виходу в американському виданні “Vice” публікації про ймовірні бот-атаки на мене у телеграм-спільнотах з’являються сфабриковані матеріали, де ми нібито готові виступати на корпоративі російського мільярдера.

Як і з намальованим мікрофоном путіна на зустрічі зі стюардесами, бачимо ще одну спробу недолугої інформаційної війни. Ще одна брехня, на кшталт “денацифікації”, “атаки виключно на військові об’єкти” та “порятунку російського світу”», ― пише Джамала та додає, що пропагандистам дорога вслід за «русскім воєнним кораблем».

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