Українська співачка, переможниця Євробачення Джамала застерігає, що на тлі її благодійних концертів, якими вона збирає гроші для українців, активізувалися російські пропагандисти. У російських ЗМІ почали поширювати змонтовані матеріали, на яких Джамала нібито співає на корпоративі одного з олігархів путіна.

Усього через кілька днів після того, як співачка прозвітувала, що зібрала десятки мільйонів на допомогу українцям, росіяни почали ганьбити ім’я кримськотатарської виконавиці. Джамала попередила про фейки своїх шанувальників і всіх українців у своєму Instagram.

«Планувала анонсувати участь у телемарафоні, але прокоментую ще одне дно, яке пробила росія. Наступного дня після виходу в американському виданні “Vice” публікації про ймовірні бот-атаки на мене у телеграм-спільнотах з’являються сфабриковані матеріали, де ми нібито готові виступати на корпоративі російського мільярдера.

Як і з намальованим мікрофоном путіна на зустрічі зі стюардесами, бачимо ще одну спробу недолугої інформаційної війни. Ще одна брехня, на кшталт “денацифікації”, “атаки виключно на військові об’єкти” та “порятунку російського світу”», ― пише Джамала та додає, що пропагандистам дорога вслід за «русскім воєнним кораблем».

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