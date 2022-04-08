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Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення: Зеленський про удар по Краматорську

08.04.2022

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росіянами по залізничному вокзалу в Краматорську, внаслідок чого щонайменше 30 людей загинули.

Краматорськ: близько 30 загиблих, близько 100 людей отримали поранення

«Окупанти вдарили “Точкою-У” по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Краматорськ: близько 30 загиблих, близько 100 людей отримали поранення

Поліція та рятувальники вже на місці. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться», –  сказав Володимир Зеленський.

Краматорськ: близько 30 загиблих, близько 100 людей отримали поранення

Краматорськ: близько 30 загиблих, близько 100 людей отримали поранення

Краматорськ: близько 30 загиблих, близько 100 людей отримали поранення

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