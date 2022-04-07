Переможець 2 сезону «МастерШеф. Професіонали» Євген Грибеник активно займається волонтерською діяльністю в рамках Кулінарної Академії, в якій багато років працює викладачем. Деталі ― далі в матеріалі.

«Друзі, хочемо вам повідомити, що в нашій волонтерській сім’ї поповнення.

Ми додатково відкриваємо у нашому головному офісі Асоціації шеф-кухарів України волонтерський центр (м. Київ, вул. Гарматна, 55).

Щодня ми зможемо годувати до 800 людей.

Дякуємо всім, хто нам допомагає, тому що вся ваша допомога спрямована на забезпечення харчування ЗСУ, ТрО та всім нужденним.

Ми не зупинимося, поки не переможемо.

Слава Україні!»

Використовуючи ці реквізити, ми можемо прийняти вашу допомогу:

Найменування отримувача:

ГО УАШК

Код отримувача:

40069356

Рахунок одержувача:

UA733052990000026005006701323

Назва банку:

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

GO UASHK GROMADS’KA ORGANIZACIYA (Public Organization),

USREOU code 40069356, has an open account(s):

UA533052990000026035026703906,

currency USD (US Dollar)

GO UASHK GROMADS’KA ORGANIZACIYA (Public Organization),

USREOU code 40069356, has an open account(s):

UA553052990000026033026704714, currency EUR (Euro)

5168745604817327 (ПриватБанк)

PayPal:

invest.energy77@gmail.com».

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