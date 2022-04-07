Сергій Притула просить допомогти зібрати кошти

Нещодавно Фонд Сергія Притули за 3,5 години назбирав 10 млн гривень на новий безпілотник. Тепер відомий телеведучий і волонтер оголосив про збір коштів на потреби українських військових.

«З понад 1 млн моїх підписників в інстаграмі понад 250 000 живуть за межами України. Прошу вас поширити це відео, щоб залучити мільйони жителів тих країн, де ви проживаєте, до справи підтримки української Армії. Дякую!»

https://prytulafoundation.org/en

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

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БО Благодійний фонд Сергія Притули

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IBAN: UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача: 2975800618

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