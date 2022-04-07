Яна Пасинкова вагітна! Про це переможниця 15 сезону «Битви екстрасенсів» повідомила на своїй сторінці в Instagram і зробила це дуже оригінальним способом. Подробиці ― далі.

Тарологиня Яна Пасинкова привітала всіх зі святом Благовіщення і… зізналася, що чекає на дитину. На опублікованому дівчиною фото чітко видно її круглий животик.

«Не можна ображати жінок! Тим паче вагітних!! Тим паче українок!!! Сил Усім, хто на Захисті України! Всім, хто оберігає нас на небі і на землі!!! Нехай будуть тільки Благі вісті! Зараз як ніколи нас чують небеса, не наші прокляття ворогу, а наші молитви за Україну! Зі святом нас!!!» ― написала Яна Пасинкова.

Стать майбутньої дитини не розголошується. Нагадаємо, у переможниці 15 сезону «Битви екстрасенсів» уже є донька Софія від першого шлюбу.

Підписники відзначили оригінальність повідомлення новини, привітали Яну і побажали малюкові народитися під мирним небом. Редакція сайту STB.UA також приєднується до привітань!

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