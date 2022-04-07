Успіх та удача дуже важливі для кожного з нас. Але що робити, щоб примножити благополуччя для своєї сім’ї? Учасник 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Роман Шептицький поділився зі своїми підписниками обрядом на Благовіщення, який допоможе залучити успіх та благополуччя на довгий час. Усі подробиці читайте в матеріалі.

Обряд на Благовіщення

Для обряду знадобиться баночка меду, який треба купити за правилами: без здачі та без подяки продавцю. В ідеалі мед повинний бути з акації (символ безсмертя та захисту від злих людей). Екстрасенс також зауважив, що гречаний чи квітковий мед теж підійде.

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Обряд на успіх та благополуччя

Обряд треба проводити в першій половині дня на Благовіщення.

Необхідно підготувати посудину з водою, яку треба набрати мовчки з-під крана. Поруч можна запалити свічку жовтого, червоного або білого кольору.

Необхідно намазати ліву руку цим медом і міцно стиснути її з правою рукою.

У такому замку руки треба тримати кілька секунд, а потім повільно їх розімкнути.

При цьому необхідно 9 разів прочитати заговір:

«Як медок тане, рука до руки прилипає, так щоб удача, і гроші, і благополуччя до мене (ім’я), моєї сім’ї та мого дому липнули, прилипали та завжди зі мною були, супроводжували та прибували. Амінь. Амінь. Амінь».

Після прочитаного руки треба гарно вимити в посудині з водою, витерти їх, а цією медовою водою можна полити домашні рослини. Якщо є подвір’я, то плодові дерева і квіти на вулиці. Можна також обробити поріг, ворота та робоче місце!

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