Ліза Глінська продає свою книгу за будь-який донат

Нещодавно Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська запустили благодійну ініціативу «Мільйон для дитячої лікарні “Охматдит”». У її рамках оголосили благодійний продаж електронних кулінарних та кондитерських книг. Ми вже розповідали про те, що ініціатива виявилася доволі успішною. Менш ніж за день зібрали та перерахували Охматдиту 86 тис. грн. Наступного дня на допомогу діткам передали ще 94 тис. грн. На цьому вирішили не зупинятися. Ольга та Володимир поставили собі мету ― мільйон для дітей з «Охматдиту». Ініціативу шефів підтримала і Ліза Глінська.

«Друзі, привіт! Моя книга “Від простого до складного” тепер у подарунок за будь-який донат. Будь-яка ціна. Так-так, це не помилка! Другу книгу, котра в мирний час коштувала 1,500 грн, я також віддаю в електронному форматі, аби зібрати фінальну суму для дитячої лікарні “Охматдит” якнайшвидше. До запланованого мільйону залишається зовсім трохи, лише 150 тис. грн. І якщо кожен з вас задонатить 50 грн, 100 грн або більше (вирішувати лише вам), то вже завтра ми закриємо збір. Вірю, що нам вдасться. Правда ж? Я буду неймовірно щаслива, якщо ви отримаєте мою книгу про любов до кондитерського мистецтва саме в такий спосіб. Коли готуватимете за рецептами вже в мирний час, то неодмінно згадуватимете, що ви стали янголом-охоронцем для маленьких діток. Правила залишаються незмінними: розмір донату — на ваш розсуд. 100% зібраних коштів буде переказано на рахунок “Охматдиту”. Переходьте за посиланням у моєму профілі — зробимо мільйон для “Охматдиту” разом. Один із найважливіших мільйонів у нашому житті!» ― написала Ліза Глінська у своєму Instagram.

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