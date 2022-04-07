Медики отримають броньовані швидкі для безперебійної роботи лікарень від благодійного фонду

З 24 лютого триває російська військова агресія проти України. Мільйони українців змушені були покинути домівки, виїхали за кордон. Сотні тисяч стали до зброї для захисту Батьківщини від окупантів. В усіх містах не припиняли працювати медики, і їх безпека дуже важлива. Віктор та Олена Пінчуки зайнялися допомогою медикам і придбали унікальні броньовані авто швидкої допомоги для лікарень.

Віктор та Олена Пінчуки передадуть першу партію броньованих швидких лікарям екстреної медичної допомоги. 7 одиниць броньованих швидких стандарту STANAG 4569 допоможуть рятувати поранених бійців та мирних громадян із зони уражень.

Броньовані машини, які зможуть надійно захистити наших хоробрих медиків, воїнів та мирних громадян, будуть відправлені з Британії вже наступного тижня.

Ці авто, які належали Міністерству Оборони Великої Британії, були перетворені на реанімобілі з усім необхідним медичним обладнанням найбільшим британським виробником швидких ― компанією Venari Group, яка зробила це на безприбутковій основі. Співробітники Venari Group працюють 24/7, щоб виробити ці авто для України якомога швидше.

Віктор та Олена Пінчуки висловлюють подяку Посольству України у Великій Британії, компанії Venari Group та члену парламенту Великої Британії Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проєкту.

З початком війни в рамках спільної ініціативи Олени та Віктора Пінчуків їхні фонди згуртували сили з закупівлі засобів тактичної медицини для військових та військових лікарів, життєво важливих медичних апаратів, медикаментів, броньованих швидких і генераторів для українських лікарень.

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