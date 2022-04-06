Як підтримати тих, хто пережив згвалтування: поради психолога

Випадків зґвалтування стає з кожним днем дедалі більше. Жахливі кадри понівечених тіл та щемливі історії жінок про насильство з боку ворога вражають своєю жорстокістю. Підтримати людину, яка зазнала зґвалтування, може бути дуже важко. Пам’ятайте: те, що ви поруч і просто слухаєте, — вже допомагає. Що ви можете зробити ще, розповіли в Telegram-каналі «Психологічна підтримка». Сподіваємося, що ці поради вам ніколи не знадобляться.

Те, що ви почуєте, може бути дуже складним і наводити жах, засмучувати. Але важливо показати, що ви справді слухаєте.

Намагайтеся не перебивати — навіть якщо у вас виникає багато запитань.

Повірте їм. Люди рідко брешуть про сексуальне насильство. Брехати про це зовсім не вигідно, бути жертвою у нашому суспільстві дуже важко.

Ви можете хотіти, щоб те, що ви почули, не було правдою, але дуже важливо дати зрозуміти, що ви їм вірите. У такій ситуації недовіра прирівнюється до великої зради.

Пам’ятайте, що це не їхня провина

100% провини, сорому та відповідальності за зґвалтування та сексуальне насильство лежить на ґвалтівникові. Тих, хто це пережив і вижив, ніколи не можна звинувачувати або змушувати відчувати себе винними за те, що з ними сталося.

Постраждалі вже борються з почуттям сорому, провини та самозвинуваченнями. Важливо дати їм зрозуміти, що не потрібно себе так картати.

Визнайте, як важко їм було про це розповісти

Дуже важко розповісти про те, що сталося. Болісно повернутися до спогадів. Це одна з причин, чому потрібно багато часу, щоб наважитися розповісти комусь.

Якщо хтось довірився вам й розповідає про свій досвід, дайте знати, що ви розумієте, як важко було наважитись про це розказати.

Дозвольте їм знову відчути контроль

Пережите насильство змушує людину почуватися безсилою. Важливо знову дати їй відчути, що її життя під її контролем.

Може хотітися взяти на себе відповідальність і «виправити» це. Але важливо не «брати на себе» і не ухвалювати рішення за іншу людину, якщо вас не попросять.

Натомість:

допоможіть розібратися в почуттях;

розкажіть про варіанти дій, які зараз можливі;

дайте людині ухвалити власне рішення.

Поважайте їхні рішення

Немає правильного чи неправильного способу почуватися після зґвалтування — і лише постраждала/-ий може справді знати, що найкраще зараз.

Намагайтеся не ігнорувати й не засуджувати рішення, навіть якщо вони не такі, які, на вашу думку, ухвалили б ви. Інакше ви можете втратити довіру.

Будьте терплячими і поважайте їхні кордони

Пам’ятайте: немає часових термінів, щоб «пережити» зґвалтування. І немає списку справ, які потрібно скасовувати. Не треба змушувати людину робити щось, поки вона не готова.

Не питайте їх, чому вони нічого не сказали раніше

Існує багато причин, чому постраждалі нікому не розповідають про те, що з ними трапилося відразу:

Раніше намагалися розповісти комусь, але були проігноровані або їм не повірили.

Зловмисник погрожував, що він дізнається і це повториться.

Страх, що інші люди дізнаються.

Почуття сорому чи провини.

Переймаються, що їх засудять, звинуватять чи не повірять.

Бояться того, як це може вплинути на їхні стосунки з родиною, друзями чи колегами.

Хочуть удати, що цього не сталося, «заблокувати» це.

Не судіть їх за те, що вони робили до моменту зґвалтування

Ніколи не існує жодного виправдання для зґвалтування. Пам’ятайте, що 100% провини, сорому та відповідальності завжди лежить на ґвалтівнику. Потерпілі заслуговують на підтримку.

Не має значення, як це сталося, що потерпіла робила до чи під час: чи пила алкоголь, чи була у певному одязі, чи йшла пізно ввечері, чи фліртувала зі зловмисником, чи що-небудь іще. Це не має нічого спільного з тим, що з нею сталося.

Не питайте, чому не намагалися втекти або дати відсіч

Дуже часто люди, які зазнали зґвалтування, виявляють, що вони не могли рухатися чи говорити. Це одна з автоматичних реакцій організму на страх і жодним чином не означає, що вони погоджувалися на те, що відбувалося, або будь-яким чином винні.

Ґвалтівники також використовують маніпуляції, погрози чи інші тактики, щоб контролювати своїх жертв або налякати їх, щоб вони мовчали й виконували те, що їм скажуть.

Не судіть їх за те, як вони реагують на пережите

Немає «правильного» способу реагувати на зґвалтування. Кожен реагує по-різному.

Важливо прийняти те, як вони реагують, навіть якщо ви думаєте, що ви на їхньому місці відповіли б не так. Або не так, як у фільмах чи по телевізору.

Не розказуйте їхню історію без їхнього дозволу

Постраждалим важко знову почати довіряти. Не зраджуйте їхню довіру, розповідаючи іншим, що з ними сталося, без їхнього на те дозволу.

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