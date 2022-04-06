Фіналіст «МастерШеф»-8 та учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 і «МастерШеф. Битва сезонів», Владислав Міцкевич займається волонтерством з перших днів війни. Разом із Дмитром Балитою вони допомагають знайти дах над головою, їжу й тепло українцям, які вимушено залишили свої домівки, рятуючись від війни. Окрім цього, у своїх соцмережах Влад шукає волонтерів для приготування їжі жителям та лікарям Ірпеня й Бучі

«Зробили трохи поїсти для лікарів та жителів Бучі. Обстановка у нас добра, все спокійно, наразі в нас добра погода, нагодували 700 людей. Завтра вже будемо піднімати планку. Хто має бажання ― приєднуйтесь! Ми надамо вам житло. Потрібні люди для приготування їжі жителям та лікарям Ірпеня та Бучі».

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