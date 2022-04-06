Ектор Хіменес-Браво написав у своїх соцмережах про те, чому наважився повернутися до Києва

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, телеведучий і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво завжди зазначає, що Україна є другим домом для нього. Команда його ресторанів готує обіди для наших захисників, а сам шеф допомагав українським біженцям у Варшаві. Днями він написав у своїх соцмережах про те, чому наважився повернутись до Києва.

«Я в Києві. Поки я був у Польщі, наша команда приготувала понад 125 000 порцій для армії, поліції, ТРО та нужденних. Я на той час працював в Українському домі, провів дитячий кулінарний майстер-клас, закупив тепловізори та готував благодійну вечерю для польських еліт у Варшаві.

Але я не зміг бути настільки далеко, коли страждає вся Україна. Я маю бути з вами, українці. І біженці у Польщі, і ті, хто захищає Україну. Їхати чи не їхати?

Емоції були… Звичайно, я дуже-дуже переживав. Багато хто писав мені в директ: “Екторе, не поспішайте”, “рано повертатися”.

Але 95% повідомлень було: “Ми чекаємо на Вас, ви справжній українець”. Після перетину кордону України щоразу, коли армія зупиняла машину і вони бачили мене, ― вони були дуже раді. Відважні, але щасливі люди.

Людям треба продовжувати жити. Українці тримають бойовий дух і оптимізм, незважаючи на трагедію, яку принесла росія. Я пишаюся (і буду це повторювати ще багато разів). Я пишаюся, що живу 12-й рік в Україні. Я пишаюся українцями. За ними зараз ховається весь світ.

Що я відчував, коли приїхав до Києва? Моя перша година в Києві була найскладніша. Місто дуже порожнє, я був нервовий, я не знав, що мене чекає, і моє перше місце, де я був, це Буча та Ірпінь. Я побачив усе на свої очі перш, ніж ви побачили це в пресі. Це був для мене шок, коли я побачив усе, що наробили там фашисти. Людей, які померли на вулицях, це було жахливо, це був кошмар.

Я зрозумів, що російський народ, усі, хто це робив, підтримує або навіть мовчить, ― це не люди. Я не знаю, що вони, вони як бактерія, як вірус. Люди такого не роблять. Ірпінь ― це мій дім. І я дуже люблю Ірпінь та Бучу. Це була моя віддушина, куди я приїжджав після 24/7 знімань шоу.

Я дуже переживаю за Суми, Харків, Чернігів, Маріуполь, Луганськ, Донбас. Та коли я приїхав і побачив усе на власні очі в улюбленому місці, ці ні в чому не винні люди, ці розбиті будинки, зламана психіка, ― я був нажаханий! Зараз я не можу нормально спати, бо це постійно в моїй голові.

Щоразу, коли я проїжджаю і бачу військових ― позитивних, заряджених, ― вони надихають мене на нові звершення. Всім своїм виглядом вони ніби кажуть нам: “Не сціть”, “Треба боротися”, “Не розкисайте”. Якщо ми розкиснемо, то ці люди загинули дарма.

Ми не маємо цього допустити. Ми повинні чіплятися за кожну можливість допомогти. За кожний сантиметр землі. Щоб усе це було не дарма.

Саме тому я усміхаюся в сторіз.

Саме тому я відкрив ресторани.

Для цього я приїхав до Києва.

Усі, хто в Україні працює під бомбами вже 40 днів війни, психологічно втомлюються. Я приїхав додати нових сил. Як кажуть у футболі, “заміна гравця”.

Закликаю всіх, хто може, повертатися і допомагати Україні. Щоб не читати потім в історії “трохи не дотисли”, “трохи не вистачило”. Досить сумних моментів в історії України та героїв посмертно.

Герої мають жити.

Україна має перемогти!»

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