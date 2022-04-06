ДобріІсторії: Олександр Печериця показав нового бойового побратима

Зірка серіалу «Кріпосна» Олександр Печериця захищає Україну в складі київської тероборони і постійно виходить на зв’язок з українцями у соцмережах, щоб підтримати і надихнути. Усі, хто може, поширюють історії, які заспокоять та розрадять у цей скрутний час. Олександр показав, який новий вояк з’явився в його загоні і на що він здатен.

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Український актор театру і кіно Олександр Печериця показав у соцмережах, який котик прибився до тероборонівців і залишається з ними, не боячись вибухів або атак окупантів.

Актор присвятив йому пост у своєму Instagram і розповів, що кота звати Приклад.

«Приклад служить з нами, захищає свою територію, достатньо агресивний, в руки не дається і ніколи не здається, незалежний, бойовий дух на висоті, має прекрасну вдачу, веселий, компанійський, спритний і уважний, їсть тут і спить! Іноді зникає, певно, на обхід чи у розвідку, щодо цих зникнень небагатослівний. Вибухів теж уже не боїться! Намагаємося дружити, наразі виходить непогано, хоч носа мені пошкрябав», ― зізнається Олександр.

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