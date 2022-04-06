Ми вже писали про те, що фіналістка шоу «МастерШеф» Катя Велика активно займається волонтерством разом зі своїм чоловіком Андрієм, а Паша Серветник безкоштовно годує жителів Херсона свіжим хлібом. Катерина Велика вирішила долучитися до ініціативи Павла. Подробиці ― далі в матеріалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Великая (@ekaterina.velikaya)

«Як війна все змінює! На зйомках “МастерШеф. Битва сезонів” я називала Пашу Серветника “комишанським Наполеоном”. Тепер ми разом з ним годуємо Херсон 7000 буханок хлібу!» ― написала у своїх соцмережах Катя Велика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Великая (@ekaterina.velikaya)

Більше на тему: Як бути спокійним, як Арестович: поради Андрія Жельветро

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.