#ДобріІсторії: Катя Велика та Паша Серветник разом годують херсонців хлібом
06.04.2022
Ми вже писали про те, що фіналістка шоу «МастерШеф» Катя Велика активно займається волонтерством разом зі своїм чоловіком Андрієм, а Паша Серветник безкоштовно годує жителів Херсона свіжим хлібом. Катерина Велика вирішила долучитися до ініціативи Павла. Подробиці ― далі в матеріалі.
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«Як війна все змінює! На зйомках “МастерШеф. Битва сезонів” я називала Пашу Серветника “комишанським Наполеоном”. Тепер ми разом з ним годуємо Херсон 7000 буханок хлібу!» ― написала у своїх соцмережах Катя Велика.
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