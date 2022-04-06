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#ДобріІсторії: Катя Велика та Паша Серветник разом годують херсонців хлібом

06.04.2022

Ми вже писали про те, що фіналістка шоу «МастерШеф» Катя Велика активно займається волонтерством разом зі своїм чоловіком Андрієм, а Паша Серветник безкоштовно годує жителів Херсона свіжим хлібом. Катерина Велика вирішила долучитися до ініціативи Павла. Подробиці ― далі в матеріалі.

 

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Публикация от Екатерина Великая (@ekaterina.velikaya)

«Як війна все змінює! На зйомках  “МастерШеф. Битва сезонів” я називала Пашу Серветника “комишанським Наполеоном”. Тепер ми разом з ним годуємо Херсон 7000 буханок хлібу!» ―  написала у своїх соцмережах Катя Велика. 

 

 

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Публикация от Екатерина Великая (@ekaterina.velikaya)

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