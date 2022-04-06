Дмитро Балита про створення притулку для українців

Учасник «МастерШеф. Битва сезонів» і фіналіст «МастерШеф»-10 на СТБ Дмитро Балита з перших днів війни розпочав активну волонтерську діяльність. Разом з товаришами він організував прихисток для внутрішніх переселенців у фотостудії, співвласником якої є. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну їхня команда надала допомогу понад 800 людям.

Дмитро Балита з другого дня війни почав облаштовувати прихисток на базі фотостудії у Львові, щоб допомогти максимальній кількості українців. У студії «Драбина» можуть отримати їжу, дах над головою і тепло всі, хто цього потребує.

«24 лютого у мене був беззвучний режим на телефоні, я встав о пів на десяту, зовсім нічого не чув. Ні дзвінків, ні повідомлень. Іду до вбиральні, включаю телефон – і взагалі не розумію, що відбувається. Просинаюсь за три секунди. Виходжу з хати, говорю зі своєю нареченою… Перші 24 години телефон не випускав з руки. Не могли заснути, робити нічого не могли. Це був день шоку. Мабуть, для всієї країни. Коли в тебе просто не працює мозок, в голові тільки нецензурна лексика.

Ще незвичне саме відчуття того, як йде війна. Якщо мене питатимуть, що таке, коли в країні війна… В мене цього року померла бабуся. І коли пройшов похорон, то другий-третій день після нього тобі сльози на очі навертаються. Ось це приблизно таке відчуття. Ти розумієш, що можеш щось читати чи дивитись, і тобі просто протягом дня декілька разів будуть навертатися сльози, 100%. Ніби ти тільки після похорону.

Наступне. Ніхто нікуди не збирався їхати. Однозначно. Та і як їхати? Куди? Чого? Ти мав свою хату, прийшов до тебе сусід і сказав: “Чувак, забирайся”. А ти взяв і пішов. Який ти тоді господар?

Вже в перший день ми зібралися на студії. Студія – дуже обширне значення. Ми працюємо 3–4 роки і весь час розширюємось. Відкрили її й зробили ремонт з допомогою наших друзів. В нас десь 300–330 квадратів. Половина приміщення – фотостудія, в ній фотографувалися, робили відеозйомки. Друга половина – стендап-клуб. У нас люди знімали контент, сміялися, влаштовували вечірки, деколи чуваки робили джазові джеми. Це було тусовочне місце. Ми розуміли, що потрібно щось робити. Перший день проходили в шоці. Паралельно мене набрав Міцкевич, виїхав до мене. Марина Шмалько з мого сезону теж приїхала до Львова, залишалась у моїх друзів на одну ніч. Другий день теж зібрались на студії. Ми прийняли рішення не в той момент. За два тижні до війни збиралися на офісі, обговорювали: а що, якщо війна? Сміялися, що, якщо що, зробимо такий прихисток, наставимо двоповерхових ліжок, буде в нас хостел. І всьо. У другий день війни повернулись до ідеї. Друзі підірвалися, почали допомагати всі, хто мав відношення до студії. Було неймовірне єднання. Я не тільки про друзів, а про націю, про людей. Люди готові допомагати одне одному. Ми з товаришами та з дівчиною почали роботу. Друзі давали певні кошти. На другу ніч вирішили, що ми це робимо, на третю ніч вже прийняли перших людей. І почалась гонка. Перший тиждень було дуже важко, тому що телефон розривався. Робочий телефон ніколи не знімав з зарядки, бо він весь час розряджався. Говориш з кимось – і тобі на другій лінії весь час хтось телефонує. Ти піднімаєш наступний дзвінок – і знов у тебе хтось на другій лінії. Трошки аж підпаювало від цих дзвінків. Ми ставили двоповерхові ліжка, почали робити приміщення комфортнішим.

Почали вести журнал людей тільки з 14-го дня, бо до того не було часу і вести записи, і приймати людей. Від того моменту, як ми ведемо, прихистили понад 400 людей. Але реально – більш як 800, тому що в перший тиждень було пекло. У нас спали по 85–90 людей на день.

Ми чергуємо одну добу через три. У нас є троє основних людей, які рахуються власниками студії. Це я, Віктор Даньковський і Назар Домбровецький. Зараз роботи багато! Ми домовились, що в кожній зміні по 3–4 людини. Дуже багато людей допомагають. Потім почали підключатись волонтери, хлопці, дівчата. Ще одна велика проблема – іноді хлопці ніде не можуть поселитись, бо в пріоритеті жінки. Чувак один дві ночі жив на вокзалі, потім ми запропонували його забрати. Всіх адекватних молодих людей, які не лінюхи, які працюють, які нам допомагають, ми прихищаємо. Один хлопець з Херсону почав робити ліжка. Ми збирали й збираємо біля себе всіх активних людей. Зараз половина живе тут постійно, половина міняється. Я розумію, що це війна, багато хто втратив дім, але в той самий час люди не приїжджають в гості. Люди приїжджають у місто своєї країни, в якому вони мають працювати так, як і всі, для того, щоб ми перемогли, щоб повернутися у своє житло якомога швидше. Тому ми лінюхів не любимо і зразу це присікаємо. Є багато різних людей, і не завжди попадаються найкращі».

Крім створення тимчасового прихистку, Дмитро допомагає з закупівлею та доставленням амуніції з Європи до українських військових на передову.

«Багато хто з мого оточення йде воювати. Хтось – у спецпідрозділи, хтось – на підготовку, є ті, хто пішов добровольцем. І їм всім треба була амуніція. Ми з друзями допомагали, шукали. В один момент ходили магазинами, в яких були черги та майже не було товару. Зрозумів, що замовити – не є проблема, є налагоджена логістика. Коли вже забезпечили своїх, допомагаємо іншим. Можемо сказати, де взяти, або допомогти і привезти.

Що зміцнює мою віру в перемогу? По-перше, москальня – це гниль. В них, як і у нас, вмирають люди, солдати вмирають тисячами, а їм все одно, бо в них “Ікея” закрилася, вони знімають про це сторіс. А в нас включена вся нація. Коли десь ішла війна, то ніхто так про це не говорив. У кожній країні є діаспора з України, наші люди є всюди: від Австралії до Мексики, до Великої Британії, до Ісландії та інших. В кожній країні є українець. Це дуже важливо. І це спрацювало. Тому що вся нація, не тільки в Україні, а й у всьому світі, включилась.

Я не вважаю, що роблю капець як багато. Міг би й більше. Просто так сталося. Я не знаю, як зараз можна нічого не робити. Вже краще йти на роботу, платити податок, щоб країна мала гроші. Знаю, що хтось зловив ступор. Але ще не пізно! Вийдіть та робіть щось корисне.

А ще чекаю перемогу, аби дивитися наш проєкт – “МастерШеф. Битва сезонів”».

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