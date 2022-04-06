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#ДобріІсторії Дмитро Балита про створення притулку для українців: Ми прихистили більш як 800 людей

06.04.2022

Учасник «МастерШеф. Битва сезонів» і фіналіст «МастерШеф»-10 на СТБ Дмитро Балита з перших днів війни розпочав активну волонтерську діяльність. Разом з товаришами він організував прихисток для внутрішніх переселенців у фотостудії, співвласником якої є. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну їхня команда надала допомогу понад 800 людям.

Дмитро Балита про створення притулку для українців

Дмитро Балита з другого дня війни почав облаштовувати прихисток на базі фотостудії у Львові, щоб допомогти максимальній кількості українців. У студії «Драбина» можуть отримати їжу, дах над головою і тепло всі, хто цього потребує.

«24 лютого у мене був беззвучний режим на телефоні, я встав о пів на десяту, зовсім нічого не чув. Ні дзвінків, ні повідомлень. Іду до вбиральні, включаю телефон – і взагалі не розумію, що відбувається. Просинаюсь за три секунди. Виходжу з хати, говорю зі своєю нареченою… Перші 24 години телефон не випускав з руки. Не могли заснути, робити нічого не могли. Це був день шоку. Мабуть, для всієї країни. Коли в тебе просто не працює мозок, в голові тільки нецензурна лексика. 

Ще незвичне саме відчуття того, як йде війна. Якщо мене питатимуть, що таке, коли в країні війна… В мене цього року померла бабуся. І коли пройшов похорон, то другий-третій день після нього тобі сльози на очі навертаються. Ось це приблизно таке відчуття. Ти розумієш, що можеш щось читати чи дивитись, і тобі просто протягом дня декілька разів будуть навертатися сльози, 100%. Ніби ти тільки після похорону.

Наступне. Ніхто нікуди не збирався їхати. Однозначно. Та і як їхати? Куди? Чого? Ти мав свою хату, прийшов до тебе сусід і сказав: “Чувак, забирайся”. А ти взяв і пішов. Який ти тоді господар?  

Дмитро Балита про створення притулку для українців

Вже в перший день ми зібралися на студії. Студія – дуже обширне значення. Ми працюємо 3–4 роки і весь час розширюємось. Відкрили її й зробили ремонт з допомогою наших друзів. В нас десь 300–330 квадратів. Половина приміщення – фотостудія, в ній фотографувалися, робили відеозйомки. Друга половина – стендап-клуб. У нас люди знімали контент, сміялися, влаштовували вечірки, деколи чуваки робили джазові джеми. Це було тусовочне місце. Ми розуміли, що потрібно щось робити. Перший день проходили в шоці. Паралельно мене набрав Міцкевич, виїхав до мене. Марина Шмалько з мого сезону теж приїхала до Львова, залишалась у моїх друзів на одну ніч. Другий день теж зібрались на студії. Ми прийняли рішення не в той момент. За два тижні до війни збиралися на офісі, обговорювали: а що, якщо війна? Сміялися, що, якщо що, зробимо такий прихисток, наставимо двоповерхових ліжок, буде в нас хостел. І всьо. У другий день війни повернулись до ідеї. Друзі підірвалися, почали допомагати всі, хто мав відношення до студії. Було неймовірне єднання. Я не тільки про друзів, а про націю, про людей. Люди готові допомагати одне одному. Ми з товаришами та з дівчиною почали роботу. Друзі давали певні кошти. На другу ніч вирішили, що ми це робимо, на третю ніч вже прийняли перших людей. І почалась гонка. Перший тиждень було дуже важко, тому що телефон розривався. Робочий телефон ніколи не знімав з зарядки, бо він весь час розряджався. Говориш з кимось – і тобі на другій лінії весь час хтось телефонує. Ти піднімаєш наступний дзвінок – і знов у тебе хтось на другій лінії. Трошки аж підпаювало від цих дзвінків. Ми ставили двоповерхові ліжка, почали робити приміщення комфортнішим.

Дмитро Балита про створення притулку для українців

Почали вести журнал людей тільки з 14-го дня, бо до того не було часу і вести записи, і приймати людей. Від того моменту, як ми ведемо, прихистили понад 400 людей. Але  реально – більш як 800, тому що в перший тиждень було пекло. У нас спали по 85–90 людей на день.  

Ми чергуємо одну добу через три. У нас є троє основних людей, які рахуються власниками студії. Це я, Віктор Даньковський і Назар Домбровецький. Зараз роботи багато! Ми домовились, що в кожній зміні по 3–4 людини. Дуже багато людей допомагають. Потім почали підключатись волонтери, хлопці, дівчата. Ще одна велика проблема – іноді хлопці ніде не можуть поселитись, бо в пріоритеті жінки. Чувак один дві ночі жив на вокзалі, потім ми запропонували його забрати. Всіх адекватних молодих людей, які не лінюхи, які працюють, які нам допомагають, ми прихищаємо. Один хлопець з Херсону почав робити ліжка. Ми збирали й збираємо біля себе всіх активних людей. Зараз половина живе тут постійно, половина міняється. Я розумію, що це війна, багато хто втратив дім, але в той самий час люди не приїжджають в гості. Люди приїжджають у місто своєї країни, в якому вони мають працювати так, як і всі, для того, щоб ми перемогли, щоб повернутися у своє житло якомога швидше. Тому ми лінюхів не любимо і зразу це присікаємо. Є багато різних людей, і не завжди попадаються найкращі».

Крім створення тимчасового прихистку, Дмитро допомагає з закупівлею та доставленням амуніції з Європи до українських військових на передову.

Дмитро Балита про створення притулку для українців

«Багато хто з мого оточення йде воювати. Хтось – у спецпідрозділи, хтось – на  підготовку, є ті, хто пішов добровольцем. І їм всім треба була амуніція. Ми з друзями допомагали, шукали. В один момент ходили магазинами, в яких були черги та майже не було товару. Зрозумів, що замовити – не є проблема, є налагоджена логістика. Коли вже забезпечили своїх, допомагаємо іншим. Можемо сказати, де взяти, або допомогти і привезти.

Що зміцнює мою віру в перемогу? По-перше, москальня – це гниль. В них, як і у нас, вмирають люди, солдати вмирають тисячами, а їм все одно, бо в них “Ікея” закрилася, вони знімають про це сторіс. А в нас включена вся нація. Коли десь ішла війна, то ніхто так про це не говорив. У кожній країні є діаспора з України, наші люди є всюди: від Австралії до Мексики, до Великої Британії, до Ісландії та інших. В кожній країні є українець. Це дуже важливо. І це спрацювало. Тому що вся нація, не тільки в Україні, а й у всьому світі, включилась. 

Я не вважаю, що роблю капець як багато. Міг би й більше. Просто так сталося. Я не знаю, як зараз можна нічого не робити. Вже краще йти на роботу, платити податок, щоб країна мала гроші. Знаю, що хтось зловив ступор. Але ще не пізно! Вийдіть та робіть щось корисне.

А ще чекаю перемогу, аби дивитися наш проєкт –  “МастерШеф. Битва сезонів”».

Більше на тему: Хроніки війни. Історії тих, хто вижив, із Маріуполя: Мамо, а чому в мертвих людях вирізані квадратики?

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