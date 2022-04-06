Декларування грошей на кордоні: правила вивезення валюти з України

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мільйони наших громадян кинулися до банкоматів, щоб зняти гроші, перевести їх у валюту та переїжджати. Проте задля збереження балансу та капіталу було запроваджено обмеження на вивезення капіталу за кордон. НБУ надає пояснення та правила вивозу валюти з України.

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З 13 березня діють обмеження, які Національний банк 4 березня 2022 року вніс до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». Вступили в силу зміни, запроваджені з метою запобігання виведенню капіталу за кордон. Тепер необхідно надавати підтверджувальні документи під час переміщення за кордон валютних цінностей вартістю вище 10 тис. євро (та в еквіваленті).

До цього фізичним особам можна було взагалі не надавати підтверджувальних документів під час перевезення валютних цінностей за кордон.

Як вивезти за кордон валюти більше ніж на 10 тис. євро

Для того, щоб перевезти за кордон готівку у валюті еквівалентом більше 10 тисяч євро, громадянам потрібно надати відповідні підтверджувальні документи.

Список документів для підтвердження вивозу валюти:

довідка про зняття готівки з власних (особистих) рахунків;

валютно-обмінна квитанція;

довідка про придбання банківських металів.

Крім того, для запобігання виведенню капіталу за кордон і недопущення виникнення макроекономічних дисбалансів було ухвалено рішення тимчасово скоротити граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 365 до 90 календарних днів. Нові вимоги застосовуватимуться до операцій резидентів з експорту та імпорту товарів, здійснених з 5 квітня 2022 року.

НБУ заборонив операції з російською та білоруською валютами.